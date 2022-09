Des artistes, interprètes et auteurs vétérans participeront au festival annuel des arts créatifs des vétérans du Lovell Federal Health Care Centre – Shaw Local

NORTH CHICAGO – Le festival annuel des arts créatifs des vétérans du Captain James A. Lovell Federal Health Care Center reviendra le 22 septembre pour mettre en valeur les œuvres d’art, l’écriture créative et les talents musicaux des vétérans de la région.

Les représentations ont lieu à 11 heures sous une tente à l’extérieur du bâtiment 4, le centre d’excellence en éducation, sur le campus de North Chicago de l’hôpital.

Les œuvres d’art visuel peuvent être vues à l’intérieur du bâtiment 4 de 10 h à 15 h les 21 et 22 septembre. Des masques et une distanciation sociale seront nécessaires pour l’exposition d’art.

Les vétérans inscrits pour des soins dans l’un des établissements de Lovell FHCC ont pu entrer dans les catégories d’art, de musique, de danse et d’écriture. Les catégories d’art étaient la peinture; sculpture; dessin; la photographie; bois, cuir et maquettes; et poterie.

Les catégories de performances sont la danse (y compris la danse en fauteuil roulant), le théâtre (y compris la comédie), les actes vocaux et instrumentaux en solo et en groupe et les compositions vocales originales.

Les vétérans sont également entrés dans l’écriture créative, y compris les essais, la poésie et les nouvelles.

Bien qu’il s’agisse d’un concours, de nombreux artistes et interprètes reçoivent des services thérapeutiques dans les centres médicaux du ministère des Anciens Combattants à travers le pays.

Lovell FHCC propose de solides programmes de loisirs et de thérapie par les arts créatifs dirigés par des professionnels de la santé formés dans un cadre clinique, utilisant l’art comme moyen d’atteindre et de maintenir des objectifs réparateurs, selon un communiqué de presse.

Les meilleurs finissants peuvent être éligibles pour passer au niveau national, où ils affronteront des vétérans d’autres installations à travers le pays.