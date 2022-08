Des artistes explorent le parc national des Glaciers grâce au programme Art in the Park

Un groupe d’artistes a eu une occasion unique de collaborer, d’explorer et de capturer les paysages uniques du col Rogers et du parc national des Glaciers pendant Art in the Park, une aventure de quatre jours en juillet pleine d’exploration, d’inspiration et de création.

Environ 10 artistes de partout au pays ont participé à la résidence, qui était une collaboration entre Parcs Canada et le Revelstoke Visual Arts Centre.

Les artistes ont été choisis pour le programme grâce à un processus de sélection qui s’est assuré que les produits finaux incluraient une variété de médiums et d’expériences artistiques. Les participants ont travaillé pour créer des œuvres d’art uniques qui reflètent leur vision individuelle du parc.

Les artistes de Revelstoke étaient représentés dans le voyage par le photographe Remi Goguen et l’artiste visuelle Hayley Stewart, qui, selon Goldie Rich de Parcs Canada, formaient un couple très aventureux.

Goguen a fait remarquer que l’expérience présentait un défi unique et enrichissant pour lui à travers les vastes étendues et l’éclairage incontrôlable du parc.

Depuis 2008, Parcs Canada collabore avec la Revelstoke Visual Arts Society pour présenter le programme Art in the Park. En raison de la COVID-19, le programme a dû être reporté de deux ans de 2020 à 2022, mais Parcs Canada et le Centre des arts visuels de Revelstoke sont ravis du retour de cette collaboration unique et enrichissante.

Meghan Porath, directrice exécutive du Centre des arts visuels de Revelstoke, travaillera désormais avec les artistes pour développer une exposition qui sera accessible au public et présentant des œuvres d’art créées soit pendant leur séjour au parc, soit en s’inspirant d’instantanés et de sentiments qu’ils ont recueillis. de leur voyage en plein air.

Porath a ajouté qu’elle est ravie de relever le défi de combiner l’expérience unique de chaque artiste et la vision de ce qu’ils ont capturé pendant leur séjour au parc en une seule exposition cohérente.

Ils s’attendent à ce que l’exposition soit terminée d’ici octobre de cette année.

Après l’exposition au Centre des arts visuels, l’exposition partira en tournée dans diverses galeries de la province.

