Des artistes et des entreprises de Penticton organisent une collecte de fonds spéciale pour les secours en cas d’incendie

Des entreprises, des artistes, des musiciens, des établissements vinicoles et des brasseries de Penticton se sont réunis pour organiser une activité de collecte de fonds pour les secours en cas d’incendie le dimanche 17 septembre, de 15 h à 18 h 30, dans un nouvel espace événementiel au 124, avenue Estabrook.

« Notre belle mais forte communauté a traversé beaucoup de choses au cours des dernières semaines », a déclaré Hayley Mullen, d’Arcadian Modern Home qui a organisé l’événement.

« En tant que propriétaires d’entreprises locales, nous pensions qu’il devait y avoir quelque chose de vraiment spécial que nous pouvions faire pour aider nos voisins, nos proches et nos amis.

Ils se sont associés à un certain nombre de vendeurs d’art et de vêtements locaux, de musiciens, de restaurants, de brasseries et de vignobles qui ont tous volontairement donné de leur temps, de leur énergie et de leurs marchandises pour cet événement spécial.

Les musiciens locaux Will Schlackl, Ari Neufeld et Broke Down Trucks se produiront tandis qu’un café, des brasseries, des établissements vinicoles et des restaurants locaux fourniront des boissons et de la nourriture. Il y aura également des activités là-bas.

Abandoned Rail servira leur bière de style allemand, Wayne et Freda serviront des pâtisseries et leur café, La Petite Abeille et Canter Cellars proposeront des vins et Chulo Tapas, nouveau venu en ville, préparera ses tapas à l’espagnole.

Il y aura également des vendeurs de vêtements, de bijoux, de décoration intérieure et d’art locaux.

Le billet coûte 20 $ et 100 pour cent des recettes provenant des frais d’entrée et des enchères silencieuses seront versées à diverses organisations humanitaires de la région de l’Okanagan. Le produit partiel des ventes chez chaque vendeur sera également reversé.

Collecte de fonds BC Wildfires 2023Penticton