Alors que la nation combat un virus dangereux qui a déclenché une deuxième vague mortelle, le technicien basé à Hyderabad Vinay Cheguri et deux de ses amis ont décidé de donner aux campagnes de sensibilisation existantes autour d’eux une plus grande impulsion sous une forme unique. Dans le but de lutter contre la pandémie avec une approche à tous les niveaux, le trio a décidé d’utiliser l’art comme moyen d’exprimer et de répandre l’urgence de se masquer pour rester en sécurité.

«Notre idée était de ‘combattre ensemble le coronavirus’. et aussi le fait que nous ne pouvons surmonter cette situation malheureuse que si chacun joue son rôle pour rester en sécurité. Partant de vous, moi, le vendeur de légumes, d’une petite fille à un policier, c’est quelque chose qui nous relie tous et nous devons donc nous unir pour rester en sécurité et donc nous masquer », raconte Vinay. Actualités18, qui, avec ses amis Uppara Sreedhar et Ram, qui sont des artistes à plein temps, ont mis en place une série de portraits en niveaux de gris de personnes, toutes d’apparence différente mais juste une chose en commun – avec un masque chirurgical bleu sur le visage. Les immenses arts muraux ont été peints sur les murs adjacents à la place de péage de Shamshabad, sur le chemin de l’aéroport international Rajiv Gandhi à Hyderabad.

«Trouver un moyen d’attirer l’attention de tous ceux qui entrent et sortent de l’État était important, mais il fallait également s’assurer que les conducteurs ne soient pas distraits, de sorte que la place de péage aide. Ils s’arrêteront pendant quelques secondes et l’art créera également un impact. De plus, les visages devaient faire passer un message de solidarité au milieu de toutes les contraintes », dit Vinay.

Les artistes ont également réalisé une courte vidéo pour faire passer le message en quelques mots.

Vinay et ses amis ont placé 8 de ces portraits sur les murs de la place de péage, dont l’œuvre a été commandée par la municipalité de Shamshabad. Les artistes, qui travaillent collectivement sous la bannière de DCOPS, une startup ont terminé le projet en trois semaines et Vinay dit qu’ils sont en pourparlers avec les autorités pour faire plus de projets de sensibilisation.

Bien que issu de l’ingénierie, Vinay dit qu’il s’est toujours intéressé aux arts à l’université et qu’il avait même lancé une start-up avec des amis à l’époque, mais avec le temps, tout le monde est passé à d’autres emplois. Puis en 2016, il a rencontré Sreedhar et Ram, qui sont diplômés des Beaux-Arts et le trio a commencé à travailler ensemble sur des projets artistiques à travers l’État.

DCOPS a été chargé de peindre les murs des écoles gouvernementales à Warangal et dans d’autres espaces publics, y compris un art mural sur le thème de Swacch Bharat sur le bâtiment CDMA à Hyderabad.

Un regard sur le Poignée Instagram de DCOPS donnerait une idée du genre de talent que possèdent les artistes. Et alors que l’Inde mène une bataille contre le virus mortel, le message de ces artistes d’Hyderabad est la seule chose qui nous préoccupe: «Dans le combat avec Covid, comme le mal est autour de nous, il n’y a qu’un seul homme pour le travail. C’est toi. »

