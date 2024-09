Des artistes demandent que les militants qui ont jeté de la soupe sur un Van Gogh soient épargnés par la prison | Actualités du Royaume-Uni

Plus de 100 artistes, conservateurs et historiens de l’art demandent que deux activistes qui ont jeté de la soupe de tomates sur les Tournesols de Van Gogh soient épargnés d’une peine de prison.

Le tableau, l’un des tableaux les plus célèbres de l’artiste néerlandais et d’une valeur de plusieurs millions de livres, n’a pas été endommagé, mais il a causé des dommages mineurs au cadre.

Phoebe Plummer et Anna Holland seront condamnées vendredi après avoir été reconnues coupables de dommages criminels lors d’une action de protestation à la National Gallery de Londres en octobre 2022 sous les auspices de la campagne Just Stop Oil.

Le juge Christopher Hehir, qui a condamné il y a quelques mois un groupe d’activistes de Just Stop Oil à des peines de plusieurs années de prison pour une campagne visant à perturber la circulation sur la M25, leur a déjà dit d’être « prêts, en termes pratiques et émotionnels, à aller en prison ».

Mais des artistes comme Fiona Banner, Peter Kennard et Love Ssega, l’actrice Juliet Stevenson et des universitaires des universités d’Essex, Goldsmiths, Queen Mary, New York et Copenhague ont déclaré que cet acte était conforme à l’éthique des arts.

Dans une lettre coordonnée par Greenpeace UKle groupe de défense de l’environnement, et Liberate Tate, qui fait campagne contre l’implication de l’industrie des combustibles fossiles dans les arts, ont déclaré : « En tant qu’artistes, travailleurs de l’art et historiens de l’art, nous sommes préoccupés par la défense par les tribunaux d’une fausse notion de pureté artistique dans leur jugement et leur condamnation.

« L’art peut être, et est souvent, un iconoclasme. Ces activistes ne devraient pas être condamnés à des peines de prison pour un acte qui se rattache entièrement au canon artistique. »

Cet iconoclasme est reconnu comme faisant partie de la pratique artistique depuis plus de 120 ans, affirment-ils, citant le travail des dadaïstes, Gustav Metzger, Jake et Dinos Chapman et Banksy, entre autres. « Le travail de tous ces iconoclastes, souvent bien plus destructeur physiquement que celui de JSO, est désormais vénéré dans les musées du monde entier. »

« La protestation de Plummer et Holland aurait pu être un clin d’œil à l’histoire de l’art en utilisant de la soupe Campbell au lieu de Heinz », indique la lettre, mais elle appartient néanmoins à la même « tradition bien établie d’iconoclasme créatif ».

« Le 27 septembre, le juge Hehir devrait s’abstenir de punir Plummer et Holland de peines de prison pour avoir perpétué une tradition séculaire d’appel à notre conscience sociale à travers l’art. »

Areeba Hamid, codirectrice exécutive de Greenpeace Royaume-Uni, a déclaré : « Nous espérons sincèrement que le juge écoutera attentivement les arguments des artistes. Nous devons cesser d’enfermer des manifestants pacifiques dans nos prisons surpeuplées simplement parce qu’ils tirent la sonnette d’alarme sur une planète en feu. »

Darren Sutton, de Liberate Tate, a déclaré : « Lorsque Liberate Tate a commencé à faire des interventions sur scène pour protester contre le parrainage de Tate par BP en 2010, alors que la catastrophe de Deepwater Horizon faisait rage, nous avons été considérés comme des étrangers irrévérencieux alors que nous déversions de la mélasse semblable à du pétrole sur le marbre immaculé de Tate.

« Aujourd’hui, 14 ans plus tard, notre campagne est gagnée depuis longtemps, les directeurs de musées et de galeries rivalisent pour faire valoir leur position sur la lutte contre le changement climatique, et tous, sauf un, ont évité le parrainage du pétrole.

« La réaction initiale face à la soupe jetée changera sans aucun doute à mesure que notre société prendra conscience de la menace que le changement climatique fait peser sur notre mode de vie. L’acte de Phoebe et Anna sera considéré comme une protestation poétique, indigne d’une peine de prison. »