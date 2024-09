Des artistes de St. Albert fabriquent du verre pour les soignants des survivants de la polio

Aujourd’hui, la plupart des Canadiens ne pensent pas beaucoup à la polio.

Rick Meunier, résident d’Akinsdale, reçoit un rappel chaque fois qu’il regarde ses pieds.

« C’est ce qui reste de ma polio », a déclaré l’homme de 73 ans, en désignant la semelle très épaisse de la chaussure de son pied gauche.

« Ma jambe gauche est d’un pouce et demi plus courte que ma jambe droite. »

Aujourd’hui, il vit avec syndrome post-polio et utilise une canne pour se déplacer en raison d’une faiblesse musculaire.

Mais cela n’a pas empêché Meunier et son épouse Ann de fabriquer 40 vitraux de roses sauvages pour les offrir aux bénévoles dans le cadre du 25e anniversaire de l’association. Société de soutien à la polio Wildrose.

Créée en 1999, la société est un groupe d’environ 120 survivants de la polio dans le nord de l’Alberta qui sensibilise à la polio et à ses conséquences. Meunier est l’un des membres de son conseil d’administration. Le groupe fête ses 25 ans ce 28 septembre.

La célébration comprendra des conférenciers, de la musique, un dîner et la remise de roses sauvages en verre aux soignants non rémunérés des personnes atteintes de polio, a déclaré Bernd Schwanke, membre du conseil d’administration de la société.

La polio passée et présente

La polio est une maladie hautement contagieuse causée par le poliovirus, le gouvernement fédéral rapporte. Il est tristement célèbre pour sa capacité à provoquer des lésions nerveuses conduisant à la paralysie, ce qui se produit dans moins de 1 % des cas. Il n’existe aucun remède, mais on peut la prévenir grâce à des vaccins.

La polio était une terreur mondiale au début des années 1900, avant la découverte de vaccins efficaces dans les années 1950, selon l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Elle paralysait des centaines de milliers d’enfants chaque année, nombre d’entre eux devant utiliser un appareil orthodontique pour marcher ou des poumons de fer pour respirer.

Meunier a déclaré que lui et sa sœur avaient été hospitalisés pour la polio vers 1953. La maladie lui a laissé une jambe plus courte que l’autre et il a dû marcher avec un appareil orthopédique et des chaussures spéciales pendant un certain temps.

Schwanke, 77 ans, a déclaré avoir contracté la polio quand il avait trois ans. Il se souvient de la façon dont il marchait lorsqu’il tomba soudainement.

«J’étais paralysé. Ma jambe ne fonctionnait pas.

Schwanke et Meunier ont déclaré qu’ils s’étaient remis de la polio et avaient eu une enfance et une vie professionnelle ordinaires. Ils souffrent désormais tous deux du syndrome post-polio – un groupe de symptômes tels que la fatigue, la douleur et la faiblesse musculaire qui apparaissent 30 à 40 ans après qu’une personne ait contracté la polio. Selon le gouvernement fédéral, environ 25 à 40 pour cent des adultes qui ont eu une polio paralytique dans leur enfance développeront un syndrome post-polio.

Meunier a déclaré qu’il a ressenti ses premiers symptômes vers 1990, lorsqu’il a remarqué à quel point il lui était difficile de se déplacer au travail. Désormais, il se déplace avec l’aide d’Ann, d’une canne et d’un monte-escalier électrique.

Schwanke a déclaré que son syndrome post-polio s’était déclaré il y a environ 14 ans à la suite d’une blessure au dos. Il a fallu environ cinq ans aux médecins pour déterminer formellement qu’il en souffrait, car ses symptômes se chevauchent avec de nombreux autres troubles (comme la maladie de Parkinson).

Schwanke a déclaré que les effets du syndrome post-polio varient considérablement. Il peut encore marcher sur de courtes distances sans canne, par exemple, mais d’autres ont besoin de fauteuils roulants et de respirateurs.

« La fatigue est la pire », a-t-il déclaré.

« Tu es tellement fatigué. »

Schwanke a déclaré que la plupart des Canadiens atteints du syndrome post-polio sont des personnes âgées, car le Canada est exempt de polio depuis 1994. Bien qu’une campagne mondiale de vaccination ait éliminé la polio de la nature partout sauf au Pakistan et en Afghanistan, une augmentation du nombre de personnes refusant de se faire vacciner signifie que cela pourrait reviens en rugissant.

Schwanke a exhorté les habitants à se faire vacciner contre la polio et d’autres maladies. (Environ 92 pour cent des enfants de deux ans au Canada avaient reçu le vaccin contre la polio en 2019, selon le gouvernement fédéral.)

« Nous ne voulons pas qu’une autre épidémie nous frappe. »

L’événement du 25e anniversaire de la société aura lieu le 28 septembre, de 14 h à 19 h, au Royal Hotel West Edmonton. Les billets coûtent 20 $. Appelez le 780-428-8842 pour plus de détails.