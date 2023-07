Des artistes de Lake Country se préparent pour la tournée artistique annuelle de Carr’s Landing

L’art sera exposé et disponible à l’achat pendant les quatre jours

John Waite avait plusieurs peintures exposées et disponibles à l’achat lors du Carr’s Landing Art Tour 2022 (Brittany Webster – the Calendar)

Le Carr’s Landing Art Tour est de retour les 29 et 30 juillet et les 5 et 6 août.

La visite annuelle autoguidée présente des artistes de la communauté Carr’s Landing de Lake Country.

De 10 h à 16 h chaque jour de l’événement, les artistes ouvriront leurs maisons et leurs studios pour présenter leur travail et proposer des pièces à l’achat.

Parmi les artistes présentés figurent le sculpteur sur métal Doug Alcock, le peintre John Waite, le restaurateur automobile Gary Warren et la peintre Virginia May Brown.

Une carte de tous les emplacements est disponible sur carrslandingarttour.com.

