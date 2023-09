Des artistes créent des scènes vibrantes dans les rues du centre-ville de Morrison – Shaw Local

MORRISON – Des centaines d’artistes ont laissé leur marque samedi dans le centre-ville de Morrison, venant en masse pour le festival annuel Paint the Town.

La pluie avait menacé l’événement annuel ce matin-là, mais elle a attendu jusque tard dans l’après-midi. Entre les deux, un ciel ensoleillé a créé une toile de fond parfaite pour que les familles et les amis puissent peindre à l’intérieur des limites des cercles et des carrés tracés à la peinture dans les rues Main et Market.

« C’est ma première année dans ce domaine, donc c’est très excitant. Je n’avais pas réalisé combien de personnes ils mobilisaient pour faire ça », a déclaré Cindy Tobey, de Savanna. « Je suis ici pour mon fils et ma fille. Je suis sûr que vous pouvez comprendre ce qu’il dessine, Bob Ross.

En fait, honorer l’héritage de Bob Ross était le plan de la journée. Chaque année depuis le premier Paint the Town en 1994, les organisateurs du festival choisissent un thème. Cette année, le film était basé sur l’art de Bob Ross, l’artiste bien connu décédé en 1995 et dont l’émission pédagogique « La joie de peindre » et la voix apaisante peuvent encore être trouvées à la télévision aujourd’hui.

La Children’s Art Preservation Association a créé cet événement artistique familial comme un moyen pour la communauté de participer aux arts ensemble, en tant que familles et individus, selon le site Web de Paint the Town. Le nombre de carrés de 5 pieds préparés pour les peintres le matin de l’événement a augmenté régulièrement depuis ses débuts, lorsque 250 carrés ont été peints, pour atteindre plus de 2 000 en 2023. Plus de 6 000 personnes assistent à l’événement chaque année pour profiter de la peinture, des divertissements et de la nourriture. .

Trina Renkes, de Morrison, participe à Paint the Town depuis de nombreuses années.

« Nous faisons cela depuis longtemps », a-t-elle déclaré. « Mon fils a 16 ans et nous faisons cela chaque année. Il ne veut plus le faire, alors maintenant mon fils de 12 ans commence », a déclaré Renkes. « J’aime l’implication communautaire, l’atmosphère et la journée. J’aime toutes les personnes que cela amène.

Lindsay Barnhart, de Fulton, et sa famille se sont rendus à Morrison samedi et ont ensuite décidé de s’impliquer dans leur premier Paint the Town.

«Nous sommes venus ici en voiture et nous voulions l’essayer», a-t-elle déclaré. « C’est notre première année. Nous n’en savions rien. Nous étions juste en train de traverser et avons tout vu et il (son fils) a demandé si nous pouvions nous arrêter.

Elle a dit que sa famille prévoyait de rester après avoir fini de peindre Mario et Luigi et une scène de la nature.

« Nous allons voir le festival. Nous allons déjeuner ici. C’est génial de pouvoir écouter de la musique pendant que les enfants peignent. C’est un bel événement familial et convivial », a-t-elle déclaré.

« C’est formidable de voir autant de jeunes enfants s’intéresser à l’art », a déclaré Barnhart. « Il semble que nos intérêts créatifs et tout ça, nous ne leur consacrons tout simplement pas assez de temps. Je suis donc vraiment heureux qu’ils soutiennent le côté artistique. Exprimez qui vous voulez être. Je l’aime. »