Des artisans mexicains préservent les décorations du Jour des Morts

XOCHIMILCO, Mexique — Les artisans mexicains luttent pour préserver la fabrication traditionnelle des décorations en papier découpé utilisées depuis longtemps dans les autels pour le Jour des Morts. Défiant les techniques de production de masse de plus en plus populaires, la découpeuse de papier de deuxième génération Yuridia Torres Alfaro, 49 ans, fabrique toujours ses propres pochoirs dans l’atelier familial de Xochimilco, à la périphérie sud rurale de Mexico.

Comme elle le fait depuis son enfance, Torres Alfaro a enfoncé des ciseaux incroyablement tranchants dans d’épaisses piles de papier de soie dans son entreprise, “Papel Picado Xochimilco”.

Alors que d’autres utilisent des feuilles de plastique plus durables, des découpeuses au laser ou des pochoirs préfabriqués, Torres Alfaro fait chaque étape à la main, comme le font les spécialistes mexicains depuis 200 ans.

En 1988, son père, un instituteur à la retraite, a reçu une grosse commande de feuilles – qui représentent généralement des squelettes festifs, des crânes, des faucheuses ou des Catrinas – pour décorer les bureaux du gouvernement de la ville.

“L’entreprise est née il y a 34 ans, nous étions très petits à l’époque, et nous avons commencé à aider à faire le travail”, se souvient Torres Alfaro.

Commencé dans les années 1800, les experts disent que le « papel picado » utilisant du papier de soie est probablement la continuation d’une tradition préhispanique bien plus ancienne consistant à peindre des figures de cérémonie sur du papier fait de feuilles d’écorce de figuier. Les artisans mexicains ont adopté le papier de soie importé parce qu’il était bon marché et suffisamment fin pour qu’avec des outils tranchants, un soin extrême et beaucoup d’habileté, des dizaines de feuilles puissent être coupées en même temps.

Mais la partie la plus importante est le pochoir : sa conception désigne les parties à découper, laissant une toile de papier complexe et aérée qui est parfois tendue du bâtiment ou à travers les rues. Plus communément, il est suspendu au-dessus des autels du Jour des Morts que les familles mexicaines utilisent pour commémorer – et communier avec – des parents décédés.

La fête commence le 31 octobre, en souvenir de ceux qui sont morts dans des accidents ; il continue le 1er novembre pour marquer ceux qui sont morts dans l’enfance, puis ceux qui sont morts à l’âge adulte le 2 novembre.

Traditionnellement, les couleurs vives du papier avaient différentes significations : l’orange signifiait le deuil, le bleu était pour ceux qui se sont noyés, le jaune était pour les personnes âgées décédées et le vert pour ceux qui sont morts jeunes.

Mais de nombreux Mexicains – qui utilisent également les décorations à d’autres moments de l’année, les enfilant à hauteur de toit le long des rues – préfèrent désormais acheter du plastique, qui dure plus longtemps au soleil et sous la pluie.

D’autres fabricants encore ont essayé d’utiliser des pochoirs produits en série, ce qui signifie que des dizaines de milliers de feuilles pourraient porter exactement le même motif.

“Les pochoirs ont commencé à apparaître pour la fabrication de papel picado, car c’est beaucoup de travail si vous devez fournir beaucoup de monde”, a déclaré Torres Alfaro, qui découpe toujours à la main ses propres pochoirs avec des motifs originaux.

“Nous voulions continuer à le faire de manière traditionnelle, car cela nous permet de créer de petits lots personnalisés et de continuer à créer un nouveau design chaque jour”, dit-elle.

Un autre rival était la fête américaine d’Halloween, qui coïncide à peu près avec le jour des morts. Parce qu’elle est plus flashy et plus commercialisable – costumes, films, fêtes et bonbons – elle a gagné en popularité au Mexique.

“Depuis un certain temps, il y a un peu plus d’Halloween”, a déclaré Torres Alfaro. « Nous faisons des choses mexicaines plus traditionnelles. Cela fait partie du travail, mettre des choses mexicaines dans du papel picado. Si on fait des trucs d’Halloween, c’est uniquement sur commande » des clients.

D’autres encore ont essayé d’utiliser la technologie du 21e siècle, en utilisant des conceptions générées par ordinateur et des découpeuses au laser.

Mais Torres Alfaro dit que se concentrer autant sur la découpe laisse de côté la partie la plus importante : les délicates bandes de papier laissées derrière.

“Certaines machines laser gagnent en popularité, mais nous les avons vérifiées et les coûts sont les mêmes, les machines coupent toujours trou par trou et elles ne peuvent pas couper autant de feuilles”, a-t-elle déclaré.