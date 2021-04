L’implication de Washington dans le renversement violent du gouvernement démocratiquement élu du Chili en septembre 1973 est à ce point bien connue. Le rôle central joué par le Brésil n’a pas été aussi clair jusqu’à présent.

À l’occasion de l’anniversaire du coup d’État de 1964 soutenu par les États-Unis qui a conduit au remplacement du président brésilien Joao Goulart par une junte militaire, les Archives de la sécurité nationale ont publié une mine de documents précédemment classifiés montrant le rôle que la junte a joué plus tard dans la subversion de la démocratie au Chili, et son soutien ultérieur à la répression brutale des opposants politiques par le général Augusto Pinochet.

La piste de fichiers commence le 22 septembre 1970, 18 jours après que Salvador Allende, de l’alliance de l’unité populaire, ait remporté de justesse la présidence chilienne. Un document, préparé pour le général Emilio Garrastazu Medici – alors troisième président de la dictature militaire brésilienne – résume une récente rencontre entre l’ambassadeur américain au Chili, Edward Korry, et son homologue brésilien.

À la suite de la victoire d’Allende, Korry, un diplomate chevronné sous l’administration des présidents Kennedy, Johnson et Nixon, a juré que « Aucun écrou ni aucun boulon n’atteindra le Chili » sous le régime socialiste, et si et quand il prenait ses fonctions en novembre de cette année-là, les États-Unis «Faites tout ce qui est en notre pouvoir pour condamner le Chili et les Chiliens à la plus grande privation et pauvreté.»

En conséquence, le résumé indique clairement que les plans américains pour saper Allende étaient bien avancés au moment où les deux ambassadeurs se sont rencontrés.

« Suite aux ordres directs de la Maison Blanche, » Korry aurait été « Insinuant à tous les secteurs concernés » que le Chili aurait « des difficultés » – y compris une pénurie de crédit étranger et d’aide militaire – si le Congrès du pays confirmait Allende comme chef de file. Il a également noté que l’ambassade américaine distribuait des documents écrits mettant en garde contre les dangers d’un gouvernement Allende aux commandants militaires chiliens, les éléments mêmes qui prendraient brutalement le pouvoir trois ans plus tard.

Le message de Korry a été clairement reçu haut et fort, car en mars de l’année suivante – cinq mois après la confirmation d’Allende – l’ambassadeur chilien à Brasilia Raul Rettig a soumis un rapport troublant à son ministère des Affaires étrangères, intitulé ‘L’armée brésilienne mène éventuellement des études sur l’introduction de guérillas au Chili ».

Rettig – qui, deux décennies plus tard, a présidé la première « commission vérité » du pays, qui a enquêté sur les violations des droits de l’homme pendant le règne de Pinochet – avait entendu de multiples sources que le régime brésilien évaluait en profondeur comment susciter une insurrection violente au Chili et renverser le gouvernement Allende. via un «Mouvement armé».

Les plans étaient déjà bien élaborés, l’armée ayant établi une «salle de guerre» dédiée, avec des cartes et des modèles de la chaîne de montagnes andine le long de la frontière chilienne, pour planifier les opérations d’infiltration. Un certain nombre d’agents secrets brésiliens auraient également «Est entré dans le pays en tant que touristes, avec l’intention de recueillir davantage d’informations sur les régions possibles où un mouvement de guérilla pourrait opérer, » Le rapport de Rettig a été révélé.

Brasilia était très confiant dans son succès. Lors d’une réunion de novembre 1971 à la Maison Blanche, le président Medici a assuré à Richard Nixon qu’Allende «Serait renversé pour les mêmes raisons que Goulart», et l’armée chilienne était à la hauteur de la tâche. Il a ajouté que le Brésil avait été « Échanger de nombreux officiers avec les Chiliens, et a précisé que le Brésil travaillait à cette fin. »

En retour, le président américain a promis « Pour être utile dans ce domaine, » comme fournir «Aide discrète», sur la base que «Nous devons essayer d’empêcher de nouveaux Allendes et Castros et essayer, dans la mesure du possible, d’inverser ces tendances.» Un mémorandum de renseignement contemporain de la CIA a noté que, aux hauts gradés de l’armée brésilienne, Washington « de toute évidence » voulait que Brasilia « Faire le sale boulot » au Chili et ailleurs en Amérique latine.

En juillet de l’année suivante, le Brésil avait établi des communications de retour avec des officiers de l’armée chilienne, les faisant voler secrètement dans le pays pour rencontrer des autorités de haut rang et commencer à planifier la chute d’Allende. Un rapport du renseignement brésilien d’août 1973 détaille un sommet sur une base aérienne de Santiago, au cours duquel des responsables militaires chiliens de haut niveau ont été informés de manière approfondie sur le coup d’État militaire du Brésil neuf ans plus tôt, au cours du processus d’apprentissage. « utile » leçons pour leur propre action imminente.

Ainsi, le 11 septembre 1973, les militaires chiliens ont pris d’assaut le palais présidentiel et ont pris le pouvoir par la force. Les troupes au sol ont été aidées par des avions Hawker Hunter de fabrication britannique, qui ont bombardé le bâtiment et supprimé les tireurs d’élite sur les toits. Allende est également mort dans les combats, et bien que les enquêteurs aient jugé qu’il s’agissait d’un suicide, certains remettent toujours en question cette conclusion, arguant qu’il a en fait été assassiné.

Dans le processus, le Chili – jusqu’ici un phare aberrant de démocratie et de stabilité dans une région caractérisée par des dictatures – est devenu une junte militaire, dirigée par le général Pinochet. Les escadrons de la mort se sont immédiatement mis à rassembler des milliers de gauchistes chiliens connus ou présumés dans le pays, emprisonnant jusqu’à 40 000 personnes dans le stade national du pays.

Les nouveaux dossiers montrent clairement que le Brésil a agi très rapidement pour légitimer le nouveau régime, se précipitant pour devenir le premier pays à reconnaître officiellement le despotisme de Pinochet et rédigeant des discours pour les représentants du gouvernement à l’Assemblée générale des Nations Unies pour pallier l’effusion de sang qui se déroule à Santiago.

Des agents du renseignement brésiliens en civil ont également secrètement aidé des fonctionnaires chiliens à mener des interrogatoires, des tortures et des exécutions au stade national. Parmi les détenus figuraient des citoyens américains et des Brésiliens résidant au Chili, dont au moins trois présentaient un tel intérêt pour Brasilia que les autorités tentaient d’organiser leur retour chez eux.

Un soutien pratique comparable a persisté pendant de nombreuses années par la suite. En août 1974, le colonel Manuel Contreras, chef de la Direccion de Inteligencia Nacional (DINA) du Chili, demanda des passeports officiels pour 12 officiers pour un voyage à Sao Paulo, afin qu’ils puissent recevoir une formation de leurs homologues brésiliens.

Humberto Gordon, qui a ensuite dirigé la DINA, est nommé parmi les officiers, tout comme des personnes impliquées plus tard dans l’assassinat d’Orlando Letelier à Washington DC, qui a été directement ordonné par Pinochet.

À la suite du coup d’État, Letelier – économiste, homme politique et diplomate chilien sous la présidence d’Allende – a été détenu pendant 12 mois dans plusieurs camps de concentration, en cours de route, a été gravement torturé, libéré uniquement en raison de la pression diplomatique internationale. Il a fui le pays et s’est réfugié aux États-Unis, devenant le principal critique outre-mer de Pinochet.

Le 21 septembre 1976, Letelier a été tué par une voiture piégée – une grande partie de son torse inférieur a été emporté et ses jambes coupées. Des documents précédemment découverts par les archives de la sécurité nationale indiquent que les responsables américains avaient eu connaissance de l’assassinat, mais la transmission d’un communiqué du département d’État avertissant le gouvernement chilien de ne pas l’exécuter a été bloquée par le secrétaire d’État de l’époque, Henry Kissinger.

Le Chili restera sous l’emprise de Pinochet jusqu’à ce qu’un référendum de 1988 ramène le pays à la démocratie. Son régime a finalement pris fin deux ans plus tard et un gouvernement de coalition de centre-gauche a été élu, qui a régné jusqu’en 2010.

L’influence perverse des États-Unis au Brésil et dans la région au sens large persiste à ce jour, bien que généralement de manière plus insidieuse. Même dans ce cas, cependant, le nombre de morts qui en résulte peut encore être élevé. Par exemple, en mars, le journaliste John McEvoy a révélé comment Washington avait fait pression sur Brasilia pour qu’elle n’achète pas le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V.

Cet effort a été mené par le Bureau américain des affaires mondiales en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, et s’est vanté dans son rapport annuel 2020, qui a surnommé le vaccin russe. « calomnier ».

L’OGA a également travaillé pour dissuader le Panama – envahi par les États-Unis en décembre 1989 – d’accepter l’aide de médecins cubains qui, au cours de la pandémie, ont mené des actions vitales dans plus de 40 pays.

Au 1er avril, le Brésil avait perdu 322000 citoyens à cause du virus et le déploiement de son vaccin a été en proie à des problèmes. On ne sait pas dans quelle mesure ce bilan choquant peut être attribué au lobbying américain, bien qu’il ait été confirmé que les diplomates américains eux-mêmes sont tellement frustrés par l’incapacité de Washington à leur fournir des vaccins que certains ont fait appel à Moscou pour des doses de Spoutnik V.