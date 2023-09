Des artefacts inestimables découverts près d’un site béothuk intact dans le centre de Terre-Neuve

Lorsque Don Pelley a découvert les côtés surélevés d’une ancienne habitation béothuk en 2016, toutes les personnes impliquées dans l’expédition savaient qu’il était tombé sur quelque chose de spécial.

La fosse circulaire était parfaitement intacte, là où les Béothuks avaient érigé des murs environ 200 ans plus tôt. Il n’y avait aucun signe d’interférence de la part des archéologues amateurs qui ont balayé la région du lac Beothuk il y a des années avec des détecteurs de métaux, déterrant toutes sortes d’artefacts et n’en laissèrent que peu dans le sol.

C’était la découverte la plus rare dans cette région depuis des décennies.

« Au moment où elle a été découverte, c’était la seule fosse de maison béothuk connue dans cette région… qui n’avait pas été touchée par l’érosion ou des fouilles non autorisées », a déclaré l’archéologue provincial Jamie Brake.

Jamie Brake, archéologue provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, affirme que d’autres fouilles sont prévues dans la région afin que l’on puisse en apprendre le plus possible avant que le site ne soit perdu à cause de l’érosion. (Ted Dillon/CBC)

Le lac Beothuk était le dernier refuge du groupe autochtone de Terre-Neuve. Ils ont lutté contre les maladies européennes, les affrontements violents et la perte de routes migratoires cruciales vers la colonisation. Shanawdithit, largement reconnu comme le dernier Béothuk, mourut en 1829.

Les résidents autour du lac Beothuk ont ​​exprimé leurs inquiétudes quant à la perte des derniers sites archéologiques restants en raison des niveaux d’eau du lac, qui sert également de réservoir hydroélectrique.

Après la découverte du site, a déclaré Brake, les archéologues étaient préoccupés par l’érosion et les équipes ont pris des mesures pour apprendre tout ce qu’elles pouvaient de la fosse de la maison avant qu’elle ne soit engloutie par le lac.

Ce qui a été fait pour protéger le site

La zone a été cartographiée par des drones et le terrain a été étudié dans et autour de la fosse de la maison. Les équipes ont enlevé les arbres qui risquaient de tomber et d’endommager le site.

Les archéologues ont passé trois étés à fouiller les parties les plus vulnérables, à retirer des artefacts importants avant qu’ils ne soient perdus à cause de l’érosion.

Une paire de lances de cerf béothuk a été découverte près du site. Selon Brake, il s’agit peut-être de l’exemple le mieux conservé de l’outil utilisé pour chasser le caribou. (Soumis par Jamie Brake)

Parmi les objets trouvés figuraient une paire de lances à cerf – des tiges de métal provenant de colonies européennes et aiguisées à la pointe pour tuer les caribous. Brake a déclaré que ce sont peut-être les lances les mieux conservées découvertes par les archéologues.

Cette pointe de harpon a été trouvée près des restes d’un mamateek béothuk sur le lac Beothuk. Sa présence sur un site intérieur montre l’importance continue de la chasse au phoque côtière jusqu’à la fin de la période béothuk, explique Brake. (Soumis par Jamie Brake)

Un autre objet trouvé était un morceau de fer pointu, qui correspond exactement à un dessin réalisé par Shawnadithit représentant la lame d’extrémité d’un harpon qui aurait été utilisé pour sceller.

Shawnadithit était l’un des derniers Béothuks, capturé par des fourreurs anglais en 1823. Elle mourut de la tuberculose en 1829.

Brake a déclaré que d’autres fouilles sont prévues dans la région, pour en apprendre le plus possible avant que le site ne soit perdu à cause de l’érosion.

Les artefacts racontent une histoire

Les objets trouvés aident les archéologues à dater le site de la fin des années 1700 ou du début des années 1800, a déclaré Brake, ce qui correspond à la fin de la période béothuk.

Son emplacement est également important. Bien que l’eau s’écoule maintenant contre les parois de la fosse de la maison, elle se trouvait probablement à l’intérieur des terres avant que le lac Beothuk ne soit construit et inondé au début des années 1900.

Cela remonte à une période où les Béothuks tentaient de se cacher des Européens qui s’emparaient d’importants territoires de chasse et de pêche, a déclaré Brake.

Dans ce contexte, la présence d’un outil de phoque est une découverte curieuse, puisqu’il n’y a pas de phoques au milieu de Terre-Neuve. Brake a déclaré que cela montre que les Béothuks ont dû encore marcher jusqu’à la côte à un moment donné, même s’ils se sont déplacés plus à l’intérieur des terres pour éviter d’être détectés.

« C’est probablement une bonne indication de l’importance continue de la côte pour ces gens jusqu’à la fin », a déclaré Brake.

Plus de découvertes possibles – mais laissez le soin aux professionnels

La découverte d’un site à l’intérieur des terres suscite l’espoir que d’autres pourraient être découverts dans des endroits qui n’ont jamais été fouillés auparavant — pas seulement au lac Beothuk, mais dans d’autres régions de la province.

Brake a déclaré qu’il était important que le travail soit effectué par des archéologues. Un artefact pris sans étude appropriée est un artefact perdu, a-t-il déclaré.

« Si c’est sorti de son contexte, vous perdez son sens », a déclaré Brake. « [It’s] un peu comme retirer un mot d’une page d’un livre. Une fois sorti de son contexte, on ne peut plus comprendre ce que c’est, quel est son sens. »

L’érosion du lac Beothuk menace les habitations et les sites culturels Un groupe de résidents de Terre-Neuve s’inquiète des niveaux d’eau autour du lac Beothuk. Ils affirment que Newfoundland and Labrador Hydro maintient des niveaux trop élevés, ce qui met en danger à la fois leurs biens et les sites archéologiques de la culture béothuk disparue.

Les enjeux sont énormes, a déclaré Brake. Chaque élément peut grandement contribuer à en apprendre davantage sur un peuple qui n’est plus là pour partager sa propre histoire.

« Il existe aujourd’hui une très petite quantité de matériel béothuk survivant », a déclaré Brake. « Nous perdons une formidable opportunité d’en apprendre davantage sur ces peuples. Nous perdons une partie de l’héritage physique très limité des Béothuks. Chaque élément compte donc énormément. Chaque artefact et chaque site. »

Recevez les nouvelles dont vous avez besoin sans restrictions. Téléchargez notre Application gratuite CBC News.