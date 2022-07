Des arrestations pour conduite avec facultés affaiblies en banlieue après une baisse pendant la pandémie – Shaw Local

Après une baisse des arrestations pour conduite avec facultés affaiblies pendant la pandémie, plusieurs banlieues ont vu leur nombre grimper en 2021.

Des statistiques publiées récemment par le Alliance contre les automobilistes en état d’ébriété a montré que trois des quatre principales municipalités de l’Illinois pour les arrestations pour conduite avec facultés affaiblies en dehors de Chicago se trouvaient dans la banlieue. Aurora, Lombard et Elgin se sont classés respectivement deuxième, troisième et quatrième derrière Decatur.

AAIM, un groupe d’activistes citoyens de l’Illinois fondé en 1982 par des victimes de conduite en état d’ébriété, fournit l’enquête chaque année et encourage les résidents à comparer le dossier d’application de la DUI de leur service de police local avec celui d’autres communautés.

Les agents du département de police d’Elgin ont procédé à 276 arrestations en 2021, contre 233 en 2020. Ces chiffres suivent toujours les 393 arrestations qu’ils ont effectuées en 2019, la dernière année complète sans mesures d’atténuation du COVID.

sergent. Mike Martino, agent d’information publique du service de police d’Elgin, a déclaré que l’augmentation n’était pas inattendue.

“Il y a certainement une corrélation directe en ce qui concerne l’assouplissement des directives COVID en termes de possibilité de sortir et de réouverture des établissements”, a-t-il déclaré.

L’enquête auprès de 700 services de police a montré Aurora avec 325 arrestations en 2021 et Lombard avec 300. Cela représente une augmentation de 62,5% par rapport à 2020 pour Aurora et de 32% pour Lombard.

Le chef de la police de Lombard, Roy Newton, a déclaré dans un communiqué de presse que son département continuait d’appliquer une politique de tolérance zéro en matière de conduite en état d’ébriété.

“Nos efforts pour sauver des vies en retirant les conducteurs aux facultés affaiblies de la route ont constamment conduit le département à se classer parmi les meilleurs départements de l’État pour les arrestations pour conduite avec facultés affaiblies”, a déclaré Newton. « Bien que nous soyons fiers de ce travail, notre objectif est qu’un jour il n’y ait plus de conducteurs aux facultés affaiblies à arrêter.

Les banlieues du comté de DuPage Carol Stream (septième avec 250 arrestations), Elmhurst (huitième avec 235) et Naperville (neuvième avec 227) se sont classées dans le top 10.

La directrice générale de l’AIMM, Rita Kreslin, a déclaré que des progrès avaient été réalisés pour éliminer la conduite avec facultés affaiblies dans l’Illinois.

“Bien que d’une lenteur frustrante, de nombreuses vies ont été sauvées”, a déclaré Kreslin dans un communiqué de presse. “Les efforts ciblés et la coopération des forces de l’ordre, des défenseurs de la sécurité routière et des communautés ont contribué à prévenir les accidents et à sauver des milliers de vies.”

Martino a déclaré qu’Elgin continuera de donner la priorité à l’application de la DUI.

“Cela a un effet si profond sur les familles et la communauté”, a-t-il déclaré. “Avec tous les programmes de covoiturage disponibles, les services de taxi, la famille et les amis, il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas pouvoir trouver quelqu’un pour conduire en toute sécurité.”

https://www.dailyherald.com/news/20220726/dui-arrests-up-in-the-suburbs-following-dip-during-the-pandemic