Des arrestations ont été effectuées dans un commerce de restes humains lié à la Harvard Medical School. Voici ce qu’il faut savoir

Les enquêteurs fédéraux ont découvert un commerce de restes humains lié à la Harvard Medical School et ont arrêté des personnes dans plusieurs États. Selon les procureurs, les accusés faisaient partie d’un réseau national de personnes qui ont acheté et vendu des restes volés à la faculté de médecine et à une morgue de l’Arkansas. L’un des accusés, Cedric Lodge, 55 ans, du New Hampshire, aurait pris des parties disséquées de cadavres qui avaient été donnés à Harvard dans le cadre d’un stratagème qui a débuté en 2018, ont déclaré les procureurs. Une autre personne faisant l’objet d’accusations criminelles, Katrina Maclean de Salem, Massachusetts, possédait un magasin qui vend des « créations qui choquent l’esprit » ainsi que « des poupées effrayantes, des bizarreries et de l’art osseux », selon la page de médias sociaux du magasin.

QUI FAIT FACE À DES ACCUSATIONS ?

L’acte d’accusation accuse Lodge ; sa femme, Denise; Maclean ; Joshua Taylor, de West Lawn, Pennsylvanie ; et Mathew Lampi, d’East Bethel, Minnesota, pour complot et transport interétatique de biens volés. Les autorités ont été informées pour la première fois du réseau national après l’arrestation de Jeremy Lee Pauley, qui a été accusé d’avoir abusé d’un cadavre, d’avoir reçu des biens volés et d’autres accusations d’État en Pennsylvanie en juillet 2022. La police a déclaré que Pauley aurait tenté d’acheter des restes humains volés de une femme de l’Arkansas pour une éventuelle revente sur Facebook. Un affidavit du FBI dans une affaire du Kentucky la semaine dernière a déclaré que Pauley avait acheté des cœurs, des cerveaux, des poumons et deux spécimens fœtaux à la femme de l’Arkansas, qui les aurait prélevés dans une morgue.

QUE S’EST-IL PASSE AU KENTUCKY ?

La semaine dernière, des responsables fédéraux ont inculpé un homme du Kentucky qui avait communiqué avec Pauley sur Facebook au sujet de la vente de crânes et d’épines. Les enquêteurs ont déclaré dans un affidavit que James Nott avait « 40 crânes humains, moelles épinière, fémurs et os de la hanche » chez lui lors d’une perquisition de son appartement à Mount Washington, Kentucky, mardi. Ils ont trouvé un crâne enveloppé dans un foulard et un autre sur le lit où dormait Nott, ainsi qu’un sac d’école de médecine de Harvard. Pendant la perquisition, un agent du FBI a demandé à Nott si quelqu’un d’autre se trouvait dans la résidence. Il a répondu, « seulement mes amis morts. » Nott avait également plusieurs armes à feu et munitions dans l’appartement à environ 20 miles (32 kilomètres) au sud de Louisville. Nott a été accusé par des enquêteurs fédéraux de possession illégale d’une arme à feu.

LOIS CONCERNANT LES RESTES HUMAINS

Il n’y a pas de lois pénales fédérales qui traitent de la mauvaise manipulation ou de la vente de restes humains, et dans la plupart des États, la vente de restes humains n’est pas illégale, a déclaré Tanya D. Marsh, professeur de droit à l’Université Wake Forest qui a écrit des livres sur cimetière et loi sur les restes humains. Marsh a déclaré qu’il existe un marché étendu pour les restes humains « et ce n’est pas expressément légal, mais dans de nombreux États, ce n’est pas non plus expressément illégal ». Elle appelle cela un « marché gris ». Il existe des lois dans de nombreux États contre le pillage de tombes, mais « la grande majorité des États n’ont aucune loi concernant les restes humains qui n’ont pas encore été enterrés », a déclaré Marsh.

DON DE CORPS

Les facultés de médecine comme Harvard reçoivent des corps donnés après qu’une personne a choisi d’offrir sa dépouille à sa mort. Une fois les corps utilisés à des fins de recherche ou d’enseignement, certaines écoles peuvent proposer de rendre les restes incinérés à la famille ou de les enterrer dans un cimetière, a déclaré Marsh. Lodge, qui a été inculpé dans le stratagème, était un ancien directeur de la morgue de la Harvard Medical School. Il a pris les parties du corps de la morgue de Harvard à l’insu ou sans l’autorisation de l’école, ont déclaré les procureurs fédéraux. Les parties du corps dans le cas de Pauley ont été initialement données à l’Université de l’Arkansas pour la recherche médicale. Ils ont fini par être volés dans une morgue où ils devaient être incinérés, ont indiqué les autorités.

