Des armes nucléaires américaines pourraient être déployées en Pologne alors que les craintes d’une guerre nucléaire se profilent et que la Russie met en garde contre un affrontement militaire avec l’Occident

La POLOGNE est ouverte à ce que les États-Unis déploient des armes nucléaires sur son sol, a déclaré le président du pays.

Andrzej Duda a déclaré que le membre de l’OTAN voulait faire partie du programme de partage nucléaire de l’alliance, alors que la Russie met en garde contre un affrontement militaire avec l’Amérique au sujet de son soutien à l’Ukraine.

Les pays de l’OTAN autorisent les États-Unis à déployer des bombes B-61 sur leur sol Crédit : Alamy

La Grande-Bretagne et la France sont les trois pays de l’OTAN dotés d’armes nucléaires, mais l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie et la Turquie hébergent tous environ 100 bombes B-61 dans le cadre de ce programme.

“Le problème, tout d’abord, c’est que nous n’avons pas d’armes nucléaires”, a déclaré Duda dans une interview au journal Gazeta Polska publiée mercredi.

« Il y a toujours une opportunité potentielle de participer au partage nucléaire. Le sujet est ouvert.”

Le président polonais n’a pas précisé à qui il avait parlé au sein du gouvernement américain de l’hébergement d’armes nucléaires.

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir Law & Justice, a déclaré dans le passé que son pays était “ouvert” à l’accueil d’armes nucléaires américaines.

“Nous avons demandé aux dirigeants américains si les États-Unis envisageaient une telle possibilité”, a-t-il déclaré.

Cette décision entraînerait certainement une réponse de Vladimir Poutine, qui a déclaré que la Russie répondrait à toute expansion des capacités militaires de l’alliance dans son ancienne arrière-cour.

La Russie a déjà averti que les États-Unis fourniraient des armes à l’Ukraine pour aider le pays à mener sa guerre contre les envahisseurs de Poutine afin d’augmenter le risque de conflit avec l’Amérique.

L’ambassadeur du pays aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré qu’il s’agissait d’une “menace immédiate” pour Moscou.

Il a averti que la décision américaine “de continuer à pomper le régime de Kiev avec des armes lourdes ne fait que garantir le statut de Washington en tant que participant au conflit”.

Cela entraînerait « une effusion de sang prolongée et de nouvelles victimes », a-t-il ajouté.

“Nous appelons Washington à cesser ses actions provocatrices qui pourraient entraîner les conséquences les plus graves”, a déclaré l’ambassadeur de Russie.

On craint que Poutine ne transforme la guerre en Ukraine en nucléaire en faisant exploser une bombe à la frontière dans un message à l’Occident.

La Russie a secoué son sabre nucléaire alors que ses forces continuent d’être repoussées alors même que Moscou a déclaré quatre régions comme les siennes.

Son plus gros sous-marin, Belgorod, qui peut être armé de torpilles nucléaires “apocalypse”, est en mouvement, et il a été signalé qu’un convoi lié à une unité nucléaire se déplaçait en Russie.

Et maintenant, le monde attend avec impatience de voir si Poutine mettra ses menaces à exécution alors que son armée a subi de nouvelles défaites humiliantes hier alors que l’Ukraine se précipite vers Kherson.

Dans une diatribe télévisée en septembre, Poutine a lancé une menace nucléaire à peine voilée à l’Occident en avertissant “ce n’est pas un bluff”.

La Pologne est le plus grand membre de l’OTAN de l’ancien Pacte de Varsovie et est l’un des partisans les plus virulents du renforcement du flanc oriental de l’alliance.

Mais les États-Unis et l’OTAN ont déclaré publiquement qu’ils n’avaient pas l’intention de déployer des armes nucléaires dans les pays qui ont rejoint l’alliance après l’effondrement du communisme il y a plus de trois décennies.

L’administration Biden cherche à payer une amende entre fournir à l’Ukraine des armes de pointe tout en évitant les mouvements qui amèneraient le Kremlin à aggraver davantage le conflit.