Des armes nord-coréennes destinées à la Russie ne feraient probablement pas une grande différence dans la guerre en Ukraine, dit Milley

OSLO, Norvège — La Corée du Nord pourrait peut-être accroître l’approvisionnement russe en munitions d’artillerie pour la guerre en Ukraine, mais cela ne devrait pas faire une grande différence, a déclaré le plus haut officier militaire américain à son arrivée en Norvège pour les réunions de l’OTAN qui ont débuté samedi. et se concentrera en partie sur le conflit.

Le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que la récente rencontre en Russie entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine conduirait probablement la Corée du Nord à fournir à Moscou des obus d’artillerie de 152 mm de l’ère soviétique. Mais il a ajouté que l’on ne savait pas encore exactement combien ni dans quel délai.

« Est-ce que cela aurait une énorme différence ? Je suis sceptique à ce sujet », a déclaré Milley aux journalistes voyageant avec lui. Il a déclaré que même s’il ne voulait pas trop minimiser l’assistance en matière d’armes, « je doute qu’elle soit décisive ».

Les gouvernements étrangers et les experts ont émis l’hypothèse que Kim fournirait probablement des munitions à la Russie en échange de la réception d’armes ou de technologies avancées de la Russie.

Milley et les autres chefs de la défense des pays de l’OTAN se réuniront au domaine skiable de Holmenkollen, à la périphérie d’Oslo, au cours des prochains jours pour discuter du soutien à l’Ukraine et d’autres questions de défense régionale. De là, Milley assistera mardi à la réunion mensuelle du Groupe de contact de défense ukrainien en Allemagne. Ce groupe, dirigé par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, est le principal forum international chargé de mobiliser un soutien militaire à l’Ukraine.

Les réunions de l’OTAN surviennent alors que les forces ukrainiennes progressent lentement pour percer les lignes de bataille russes dans le cadre d’une contre-offensive qui n’a pas progressé aussi rapidement ni aussi bien qu’espéré initialement. Les dirigeants de Kiev font pression pour une nouvelle série d’armes avancées, notamment des missiles à plus longue portée.

L’amiral Rob Bauer des Pays-Bas, président du Comité militaire de l’OTAN, a déclaré samedi lors des réunions que l’histoire montrera que « l’Ukraine a transformé la guerre moderne et qu’elle avance chaque jour. Chaque succès est un pas de plus vers la victoire. Il a déclaré que les forces russes « continuent de perdre du terrain et que la Russie tout entière souffre sous l’impact des sanctions économiques et de l’isolement diplomatique ».

Milley a déclaré qu’il existe un besoin continu d’armes et d’équipements supplémentaires en Ukraine et que les alliés et partenaires discuteront de la manière d’y répondre. Il a déclaré qu’il pensait que l’aide continuait de bénéficier d’un large soutien bipartisan aux États-Unis et au Congrès américain.

Mais les législateurs américains sont de plus en plus divisés sur la nécessité de fournir une aide supplémentaire à l’Ukraine, alors que la guerre entre dans sa deuxième année. Le président Joe Biden a proposé un programme de 13,1 milliards de dollars supplémentaires en aide militaire et de 8,5 milliards de dollars en aide humanitaire. Les Républicains conservateurs font pression pour de larges réductions des dépenses fédérales et certains de leurs alliés de l’ancien président Donald Trump cherchent spécifiquement à arrêter l’argent destiné à l’Ukraine.

La question sera au centre des débats à Washington la semaine prochaine, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra à la Maison Blanche et au Capitole lors de son passage aux États-Unis pour assister à l’Assemblée générale de l’ONU.

En Norvège, les chefs de la défense de l’OTAN donneront suite à leur réunion de samedi avec une réunion plus restreinte dimanche d’une douzaine de dirigeants militaires occidentaux et indo-pacifiques qui, selon Milley, se concentreront sur les leçons apprises de la guerre en Ukraine et sur la manière dont elles peuvent être appliquées à la guerre en Ukraine. Pacifique.

Les États-Unis considèrent la Chine comme leur principal défi en matière de sécurité nationale et les tensions entre les deux pays se sont accrues à mesure que Pékin poursuit son expansion militaire agressive dans la région. Au cours de l’année écoulée, la Chine a intensifié ses activités militaires autour de Taiwan, envoyant des navires et des avions de guerre presque quotidiennement.

La Chine revendique cette île autonome et on craint toujours que Pékin ne se prépare à recourir à la force pour tenter de prendre le contrôle de Taiwan. Les dirigeants mondiaux ont averti que l’échec à arrêter l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait encourager d’autres pays à tenter des prises de contrôle similaires et bouleverser l’ordre international fondé sur des règles en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Milley a déclaré que le groupe comprendrait des chefs de la défense de Grande-Bretagne, de Norvège, des Pays-Bas, d’Italie, d’Allemagne, de France, du Danemark, du Canada, de Belgique, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Japon.