Des armes fantômes trouvées dans une garderie de New York après la mort d’un bébé suite à une exposition présumée au fentanyl dans une autre

Les autorités de la ville de New York se sont engagées à agir après la découverte d’armes fantômes et d’une imprimante 3D dans une pièce non verrouillée d’une garderie agréée quelques jours seulement après la découverte du fentanyl sur un autre site où un enfant est tombé malade et est décédé plus tard d’une exposition apparente aux opioïdes.

« Nous sommes clairs sur le fait que nous devons protéger les enfants de la ville de New York », a déclaré le maire Eric Adams lors d’une conférence de presse. conférence de presse Mercredi, il s’est engagé à « mener le pays tout entier » à prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans les garderies.

La proclamation intervient alors que la police de la ville de New York a annoncé l’arrestation d’un jeune de 18 ans qui avait des armes fantômes imprimées en 3D au domicile de sa mère à East Harlem, qui, selon eux, était exploitée comme une garderie agréée.

La police a déclaré avoir trouvé plusieurs armes fantômes dans une pièce non verrouillée de la résidence, dont deux armes imprimées en 3D et un pistolet d’assaut en cours d’assemblage. Une imprimante 3D et des outils d’impression ont également été trouvés.

Karon Coley devrait être accusée de possession illégale d’armes à feu, de fabrication d’une arme d’assaut et de mise en danger imprudente, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, lors de la conférence de presse de mercredi.

« Lorsqu’elles sont bien fabriquées, les armes fantômes et les armes à feu imprimées en 3D fonctionnent comme des armes à feu commerciales », a déclaré Rebecca Weiner, commissaire adjointe du bureau du renseignement et de la lutte contre le terrorisme du NYPD. « Entre les mains d’adolescents, ils peuvent infliger autant de violence », a-t-elle déclaré.

La découverte des armes fantômes a été faite dans le cadre d’une enquête sur la fabrication et la vente d’armes à feu de fabrication privée, ou PMF, à New York, a indiqué la police.

Cela s’est produit moins de deux semaines après que du fentanyl a été découvert dans une garderie de l’arrondissement du Bronx après que Nicholas Dominici, 1 an, est tombé malade et est décédé et que trois autres enfants sont tombés malades à la suite d’une exposition apparente aux opioïdes au début du mois.

Dans cette affaire, les enquêteurs ont trouvé du fentanyl caché sous une trappe au même étage où les enfants avaient joué, ainsi que dans un placard au-dessus des tapis de jeu pour enfants de la garderie « Divino Niño », selon la police. Des presses de deux kilos, généralement utilisées par les trafiquants de drogue pour emballer de grandes quantités de drogue, ont également été trouvées dans le placard, ont indiqué les autorités.

Trois personnes – Grei Mendez, 36 ans, propriétaire de la garderie, Carlisto Acevedo Brito, 41 ans, et Renny Antonio Parra Paredes, 38 ans, ont été inculpés en lien avec l’incident du Bronx, les autorités affirmant qu’ils avaient travaillé ensemble pour vendre de la drogue.

Le mari de Mendez, qui n’a pas encore été identifié, a ensuite été arrêté au Mexique, trois sources dit. La police d’État mexicaine et des agents de la US Drug Enforcement Administration et du US Marshals Service l’ont appréhendé dans un bus en direction de Sinaloa, ont indiqué les sources.

S’exprimant lors de la conférence de presse de mercredi, Christina Chang, sous-commissaire exécutive et directrice des programmes du ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale de la ville, a déclaré que les garderies familiales sont soumises à des inspections annoncées et surprises.

Chang a déclaré que la dernière inspection au centre d’East Harlem avait eu lieu en février. Trois violations ont été constatées concernant la documentation relative aux horaires d’alimentation et de sommeil, ainsi que la vérification par les médecins que les enfants n’étaient pas atteints de maladies infectieuses, mais des « mesures correctives » ont été prises pour résoudre ces problèmes, a-t-elle déclaré.

Adams a déclaré que les responsables s’efforceraient de « modifier continuellement les règles » pour « garder une longueur d’avance sur les mauvaises personnes qui font de mauvaises choses dans les environnements où se trouvent nos enfants ». Il n’a pas précisé quelles modifications pourraient être apportées.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des suggestions sur ce que les responsables devraient rechercher lors des inspections des garderies, il a répondu que c’était « difficile », mais que les inspecteurs « ne se contentaient pas de se promener » lors des visites sur place. « Ils regardent dans les placards, ils regardent dans les salles de bains », a-t-il déclaré.

« Il y a donc un vaste processus déjà en place, mais nous avons juste affaire à un nouvel ennemi, et nous devons garder une longueur d’avance sur ceux qui trouvent des moyens créatifs pour créer des environnements dangereux », a déclaré Adams.