Des armes coûteuses de fabrication américaine comme les F-16 peuvent-elles renverser le cours de la guerre de l’Ukraine contre la Russie ?

La contre-offensive ukrainienne lancée en juin contre l’invasion de Moscou s’est heurtée à un mur russe.

Dans la perspective de la poussée ukrainienne, des armes d’alliés occidentaux – telles que des chars, de l’artillerie et d’autres équipements – ont été déversées en Ukraine. Malgré quelques petits gainsles forces ukrainiennes n’ont pas encore vu une grande percée, laissant certains se demander ce qu’il faut d’autre.

« C’est à peu près aussi difficile que possible », a déclaré Bradley Bowman, directeur principal du Centre sur le pouvoir militaire et politique de la Fondation pour la défense des démocraties. « Pensez à la Première Guerre mondiale avec des drones. … C’est un peu ce à quoi les Ukrainiens sont confrontés. Et donc dans notre culture micro-ondes ici aux États-Unis, nous voulons des résultats hier, mais ce n’est tout simplement pas comme ça que ça marche quand vous êtes face à une armée comme les Russes. »

Les mines terrestres ont été un énorme problème pour les forces de Kiev. La Russie a déployé de grandes étendues des engins explosifs, y compris les mines destinées aux troupes ainsi que les mines conçues pour éliminer les véhicules blindés comme les chars, ralentissant toute avancée ukrainienne. Et avec la capacité de la Russie à poser des mines avec une artillerie spécialisée, garder des voies dégagées ouvertes pour envoyer des forces à travers a été une lutte.

« Soyons clairs, cela représenterait un défi important pour toute force qui essaie de le prendre sans l’ensemble des capacités occidentales », a déclaré Dmitri Alperovitch, président exécutif de Silverado Policy Accelerator et co-fondateur de CrowdStrike.

Beaucoup à Kiev ont appelé à l’introduction d’avions de combat occidentaux, tels que le F-16, pour renforcer l’armée de l’air ukrainienne assiégée, qui a réussi à continuer à voler et à se battre malgré ce qui, sur le papier, est un avantage russe écrasant en matière de puissance aérienne. Ces chasseurs contribueraient également à alléger la pression des forces de défense aérienne, qui consistent à anciens systèmes de missiles sol-air soviétiques qui sont difficiles à réapprovisionner, et le système de missile Patriot nouvellement fourni. Le simple fait d’envoyer des F-16 en Ukraine ne renverserait pas la tendance du jour au lendemain. Il faudrait des mois, voire des années, de formation pour tirer le meilleur parti de ces jets coûteux.

« Ces armes ne sont pas des balles en argent », a déclaré Mick Ryan, général de division à la retraite de l’armée australienne et chercheur adjoint au Centre d’études stratégiques et internationales. « Il n’y a pas de système d’arme unique qui fournira cela. C’est quand vous avez beaucoup de systèmes d’armes différents dans les airs au sol. Vous avez des opérateurs qui sont techniquement compétents et vous êtes alors en mesure d’entreprendre les armes combinées collectives. l’entraînement, c’est à ce moment-là que vous avez une véritable capacité de gagner la guerre. »

Regardez la vidéo ci-dessus pour savoir si des armes plus coûteuses fabriquées aux États-Unis, telles que les F-16, le système de missiles Patriot et HIMARS, peuvent inverser la tendance en Ukraine.