Des armes bioniques ultramodernes données aux soldats ukrainiens grièvement blessés par des mines terrestres | Actualités scientifiques et techniques

Deux soldats ukrainiens qui ont été amputés après avoir été blessés par des mines terrestres sont équipés d’armes bioniques de pointe fabriquées au Royaume-Uni.

Ils sont les premiers vétérans de la guerre à être équipés du nouveau Hero Arm – une prothèse imprimée en 3D fabriquée par la société technologique Open Bionics basée à Bristol.

Andrii Gidzun et Vitalii Ivashchuk ont ​​essayé le bras cette semaine à Munich. Il a des doigts et des pouces mobiles qui leur permettent de pincer et de saisir des objets. Il est contrôlé par des capteurs activés par les muscles de l’avant-bras.

Le nombre de morts dans la grève des appartements augmente – Mises à jour en direct de la guerre en Ukraine

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





5:15

Des images de drones montrent la dévastation de Marinka



Des prothèses sur mesure seront désormais fabriquées pour les deux hommes sur des imprimantes 3D et ajustées le mois prochain.

Vitalii, 24 ans, a décrit le test du Hero Arm comme une « sensation très cool », ajoutant : « Je suis ravi d’avoir une telle opportunité d’obtenir une prothèse aussi fonctionnelle. Je ne l’espérais même pas.

“Lorsque les électrodes ont été appliquées et que j’ai eu l’occasion de tester cette prothèse, j’ai tout simplement apprécié. J’étais ravi, c’est un euphémisme.”

Les prothèses pour hommes ont été financées par Mastercard, qui soutient la fondation caritative Superhumans pour lever 33 millions de livres sterling afin de construire un hôpital spécialisé dans la ville ukrainienne de Lviv.

Le Superhumans Center travaillera avec Open Bionics pour fournir des prothèses, une rééducation et des conseils aux civils et aux soldats qui ont perdu des membres à cause de la guerre.

La Première Dame d’Ukraine, Olena Zelenska, siège au conseil d’administration du centre.

Lire la suite:

La guerre en Ukraine devrait ” durer un certain temps “, prévient le secrétaire d’État américain

« Insulte à l’humanité » : la première dame ukrainienne critique les dirigeants à Davos

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:22

Zelenska : “La famine” n’est pas acceptable



Le gouvernement ukrainien estime qu’au moins 62 000 milles carrés de son territoire sont jonchés de mines terrestres et d’autres armes non explosées.

Joel Gibbard, qui dirigeait l’équipe d’Open Bionics pour installer les prothèses, a déclaré à Sky News que les victimes civiles comprennent des enfants, qui ignorent souvent les risques.

Il a déclaré: “Nous avons entendu parler de circonstances dans lesquelles ils les ont ramassés et ont évidemment perdu des membres. Ainsi, lorsque nous avons conçu le Hero Arm, nous avons décidé d’essayer de le rendre approprié pour les enfants dès l’âge de huit ans.

“Ce n’est pas encore au niveau technologique où il pourrait remplacer une main humaine. Nous l’avons conçu pour les activités de la vie quotidienne.

“Nous visons à ce qu’il puisse contenir des objets de différentes tailles, ramasser des choses, tenir une tasse de café, attacher des lacets, se brosser les dents – c’est le genre de choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés dans la conception.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:25

Pourquoi le printemps sera crucial en Ukraine



Olga Rudneva, directrice générale de Superhumans, a déclaré: “La philosophie de Superhumans est que nos patients reçoivent le meilleur service médical à domicile, à côté de leur famille, dans leur propre langue.

“Une fois le centre Superhuman ouvert, il accueillera jusqu’à 3 000 patients chaque année. Tous les services seront gratuits pour les patients grâce aux partenaires et aux donateurs.”