Un appel d’un citoyen inquiet a aidé la GRC de Kelowna à découvrir des armes chargées et un atelier de réparation de vélos dans la mission.

Vers 15 h 30 le 9 septembre, quelqu’un a repéré un groupe de personnes déplaçant un grand nombre d’articles dans le pâté de maisons 3200 de la rue Amand et a appelé la police. Arrivé sur les lieux, un officier a trouvé un vélo qu’il a vérifié avoir été volé au début de la piste qui menait à un camp sophistiqué et a trouvé cinq hommes qui y vivaient.

En parlant avec eux, il a appris que des armes à feu pourraient se trouver dans l’une des tentes. Avec l’aide d’autres officiers, le groupe d’hommes a été arrêté.

Une perquisition du camp a révélé des armes à feu chargées, des armes blanches, du gaz poivré, une grande quantité d’argent et d’autres biens qui auraient été volés.

“Ces armes ne sont plus dans les rues de Kelowna, mais elles sont un excellent exemple de la raison pour laquelle la police s’inquiète du fait que les citoyens se font justice eux-mêmes et pénètrent dans ces types de campements, cela aurait pu être un résultat très différent”, a déclaré le const. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias.

Si l’un des biens montrés sur les photos vous appartient, veuillez appeler la ligne non urgente de la GRC de Kelowna au (250) 762-3300 et référencer le dossier de police 2022-57365.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

armes d’assautfusilsKelownaGRC