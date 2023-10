«Des arguments solides en faveur de 2036» : ce que le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré à propos de l’Inde, hôte des Jeux olympiques

Alors que la session du Comité International Olympique (CIO) revient en Inde avec la réunion de Mumbai prévue du 15 au 17 octobre 2023, on constate un regain d’intérêt pour la question cruciale : quand l’Inde accueillera-t-elle les Jeux olympiques ?

L’ambition de l’Inde d’accueillir les Jeux olympiques, peut-être en 2036, a reçu un vote de confiance de la part du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, lors d’une récente interview avec Sheeren Bhan de CNBC-TV18.

Dans l’interview du 4 septembre de cette année, Bach a révélé qu’il était conscient de l’intérêt exprimé à la fois par l’Association olympique indienne (AIO) et par le gouvernement indien.

« Nous avons parfois eu des dialogues et il y avait des indications différentes de la part de l’Association olympique indienne (AIO) et du gouvernement central. C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble du mouvement olympique. L’Inde est le pays le plus peuplé de la planète », avait déclaré Bach.

« L’Inde, disons, commence à prospérer dans le mouvement sportif – allant au-delà des sports plus traditionnels et embrassant de plus en plus de sports olympiques ; c’est une initiative vraiment bienvenue de la part de l’Inde », avait-il ajouté.

La session du CIO est l’organe décisionnel suprême du mouvement olympique. Il discute et décide des activités clés du mouvement olympique mondial, y compris l’adoption ou l’amendement de la Charte olympique, l’élection des membres et des responsables du CIO et l’élection de la ville hôte des Jeux olympiques.

Une délégation indienne dirigée par Nita Ambani, la première femme indienne élue membre du CIO, avait fait un discours convaincant lors de la 139e session du CIO à Pékin en février 2022, à la suite de quoi Mumbai a reçu un soutien massif pour sa candidature avec 99 % des voix. en faveur.

Lorsqu’on lui a demandé si la possibilité que l’Inde accueille l’événement quadriennal serait évoquée lors de la session de Mumbai, il a répondu : « Cela dépend de l’Inde. Ici, nos portes et nos cœurs sont grands ouverts… Oui, il y a de solides arguments pour les raisons que je donne et pour voir comment l’Inde prospère et se développe et comment l’Inde adopte désormais les sports olympiques. Il y a donc un grand potentiel pour les deux. L’Inde peut jouer un rôle beaucoup plus important dans le mouvement olympique et pour que le mouvement olympique ait un tel potentiel de croissance que celui de l’Inde. C’est bien sûr le bienvenu.

En juillet de cette année, le ministre des Sports Anurag Thakur s’était dit convaincu que l’Inde accueillerait les Jeux olympiques à l’avenir.

« L’Inde organisera les Jeux olympiques à l’avenir… Nous travaillons dans cette direction et le moment venu, nous vous annoncerons la bonne nouvelle. L’Inde veut accueillir les Jeux olympiques », avait-il déclaré.