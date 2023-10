Des arguments haussiers en faveur des obligations d’entreprises par rapport aux bons du Trésor liés à la hausse des taux

« Tant que vous restez dans cet environnement plus élevé et plus longtemps, c’est du bonbon – surtout après plus de 10 ans sans l’avoir eu pendant le QE. [quantitative easing] ère. Il suffit désormais de mettre un bol de M&M’s devant un enfant et d’obtenir ces 5 %… . C’est l’analogie que j’aime utiliser », a déclaré Sohn, directeur général et stratège technique de l’entreprise. « Le TLT (ETF iShares sur les obligations du Trésor de 20 ans et plus ) a le même écart type que le S&P500 à peu près en ce moment. »

Sohn a déclaré que ce facteur est l’une des principales raisons pour lesquelles les fonds du marché monétaire et les produits à courte durée sont attrayants.

« La durée a du sens lorsque le [Federal Reserve] « Nous avons fini de procéder à des hausses en prévision des réductions », a déclaré Sohn. « Mais si aucune réduction n’est prévue, je ne pense pas que vous souhaitiez cette volatilité. Ce n’est pas amusant de rester assis. »

Le TLT est en baisse de près de 15 % jusqu’à présent cette année et de 25 % au cours des cinq dernières années.