Des archives confidentielles montrent une tournée de golf saoudienne fondée sur des hypothèses farfelues

Si l’idée semblait improbable, les archives montrent que les critères de réussite confinaient au fantastique. Une nouvelle ligue saoudienne devrait signer chacun des 12 meilleurs golfeurs du monde, attirer des sponsors vers un produit non éprouvé et conclure des accords de télévision pour un sport avec une audience en baisse – le tout sans représailles importantes du PGA Tour, ce serait un pillage.

Les promoteurs de la ligue disent qu’ils essaient de revitaliser le sport et de construire une ligue rentable. Mais des centaines de pages de documents confidentiels obtenus par le New York Times montrent que les responsables saoudiens ont été informés qu’ils étaient confrontés à des défis de taille. Ils se lançaient dans un sport avec une base de fans vieillissante et en déclin – si elle comptait de nombreux membres riches et influents – et même s’ils réussissaient, les bénéfices seraient relativement dérisoires pour l’un des fonds souverains les plus riches du monde. Les experts disent que cela montre clairement que l’Arabie saoudite, avec un investissement dans le golf d’au moins 2 milliards de dollars, a des aspirations au-delà du domaine financier.