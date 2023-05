Des architectes canadiens font passer la campagne pour résoudre la crise du logement de la rue à la scène mondiale

L’exposition canadienne à la Biennale d’architecture de Venise de cette année en Italie, la vitrine d’architecture la plus prestigieuse au monde, s’est ouverte comme beaucoup d’autres juste à l’extérieur du pavillon de bois et de verre inspiré des tipis du Canada sur la lagune de Venise : discours, remerciements, reconnaissance des terres autochtones et applaudissements.

Puis les six architectes derrière Not for Sale! Le spectacle a pris la scène vendredi, lors de l’inauguration de l’événement de six mois, et a fait haut et clair le véritable objectif de l’exposition.

« Nous exigeons la restitution des terres ! » a crié Adrian Blackwell, professeur agrégé à l’École d’architecture de l’Université de Waterloo à Waterloo, en Ontario, lançant un appel et une réponse de la foule pour les 10 demandes de logement au cœur de leur spectacle.

Ils comprennent la conception et la construction de logements in situ pour les Premières nations avec la participation de la communauté; les communautés intentionnelles pour les sans-abri ; propriété collective; logement d’entraide; écosystèmes urbains ambiants; et « l’architecture réparatrice » pour les résidents noirs de la petite Jamaïque de Toronto, qui disent avoir été déplacés racialement de leur propre quartier.

Le collectif à l’origine de l’exposition s’appelle Architects Against Housing Alienation (AAHA). Il comprend les architectes Adrian Blackwell, David Fortin, Matthew Soules, Sara Stevens, Patrick Stewart et Tijana Vujosevic, ainsi que des dizaines de militants du logement, d’experts et d’étudiants de partout au pays.

Les architectes canadiens, de gauche à droite, Sara Stevens, Matthew Soules, Patrick Stewart, David Fortin, Tijana Vujosevic et Adrian Blackwell – membres d’Architects Against Housing Alienation – sont présentés vendredi devant le pavillon canadien à la Biennale d’architecture de Venise. (Megan Williams/CBC)

Sélectionné par le Conseil des arts du Canada pour aborder l’un des enjeux les plus urgents de notre époque, le groupe a créé moins une exposition qu’une campagne politique, sociale et créative. Son objectif ? Remettre en question le paradigme dominant actuel du logement en tant que bien financier.

« Nous avons pensé très tôt que d’une manière généreuse et optimiste, nous abusions en quelque sorte de tout le financement généreux qui accompagne cette opportunité [to show at the Biennale] », a déclaré Soules, qui a aidé à lancer le projet. « Pour faire quelque chose de significatif au Canada, au lieu de diriger tout cet argent vers les spécificités de la Biennale de Venise. »

Taxe de gentrification parmi les revendications

À cette fin, le collectif a transformé le pavillon canadien des Giardini de Venise en quartier général de campagne.

Aux murs du bâtiment semi-circulaire sont accrochées d’énormes bannières avec des slogans de réforme du logement et des schémas faciles à comprendre des solutions proposées. Toutes les idées et tous les matériaux sont le fruit de mois de réunions et d’appels Zoom parmi les architectes et les militants et défenseurs locaux du logement.

À l’intérieur du pavillon du Canada à la Biennale d’architecture de Venise. Le collectif à l’origine de l’exposition a émis 10 demandes de logement, y compris une taxe d’embourgeoisement, la redésignation de 95 % de ce qui est maintenant des terres de la Couronne aux Autochtones et la propriété collective. (Maris Mézulis)

L’une concerne les cabines entièrement isolées et ignifuges conçues par le charpentier torontois Khaleel Seivwright, appelées Toronto Tiny Shelters. Les logements individuels offrent une alternative aux tentes ou au système d’hébergement pour les sans-abri avant qu’ils ne puissent accéder à un logement permanent.

À Toronto, environ 100 cabanes ont été construites et ont hébergé des personnes pendant la pandémie de COVID-19, tandis qu’un groupe de 50 était situé sur un terrain vide fourni gratuitement par un propriétaire foncier à Kitchener, en Ontario. Maintenant, un collectif de Toronto travaille sur la conception d’un groupe de 25 cabines qui pourraient aller sur des parkings vides – et avec l’aide d’architectes, conçoit des salles de bains et une cuisine que les résidents peuvent partager.

Une autre demande est une taxe de gentrification pour réduire les bénéfices que les gens tirent du logement, souvent en tant que passants chanceux – lorsque, par exemple, une nouvelle ligne de métro ou de train léger traverse leur quartier ou que des restaurateurs qui travaillent dur créent un buzz – et le réinvestissent dans le création de logements abordables locaux.

« L’une des exigences que nous voulions pour chaque équipe était que le projet devait être réalisable », a déclaré Patrick Stewart (Luugigyoo), membre de la Killerwhale House of Daaxan de la nation Nisga’a et pionnier de l’architecture autochtone qui travaille sur le Demande de retour de terrain. « Si c’était trop pie dans le ciel, nous ne voulions pas en parler. »

Patrick Stewart (Luugigyoo) est un architecte autochtone et membre de la Killerwhale House of Daaxan de la Nation Nisga’a. « L’une des exigences que nous voulions pour chaque équipe était que le projet devait être réalisable », dit-il. (Megan Williams/CBC)

La première revendication du collectif, Land Back ! comprend l’objectif de redésigner 95 % de ce qui est maintenant des terres de la Couronne aux Autochtones. Bien que ce degré de décolonisation puisse en effet sembler une tarte dans le ciel, a déclaré Stewart, des étapes plus petites, mais améliorant la vie, sont toujours réalisables.

L’une des demandes porte sur les biens immobiliers excédentaires des gouvernements fédéral et provinciaux, comme les bases militaires inutilisées, les installations de la GRC et les anciens bureaux de poste, qui sont régulièrement vendus aux enchères. Le groupe demande qu’il soit remis entre les mains de la communauté autochtone pour l’éducation, la santé ou d’autres utilisations et qu’il présente des propositions réalisables.

« Et nous ne recherchons pas la cogestion, nous recherchons la copropriété », a déclaré Stewart.

« Un laboratoire d’idées nouvelles »

L’exposition comprend une courte vidéo qui relate l’histoire du logement au Canada – de l’époque précoloniale de l’île de la Tortue, lorsque les femmes de la communauté concevaient et construisaient des abris, jusqu’à nos jours, lorsque le capitalisme financier spéculatif a transformé le logement en une marchandise, obligeant des millions de personnes à vivre dans des logements inadéquats ou inexistants.

Une mezzanine magnifiquement construite de deux par quatre et de contreplaqué entoure les fenêtres à l’intérieur du pavillon canadien, créant un espace de travail aéré et animé. (Le bois, ainsi que les bannières, seront réutilisés pour réduire l’empreinte carbone.)

L’intérieur du pavillon canadien comprend une mezzanine construite de deux par quatre et de contreplaqué qui s’enroule autour des fenêtres. Aux murs du bâtiment semi-circulaire sont accrochées d’énormes bannières avec des slogans de réforme du logement et des schémas faciles à comprendre des solutions proposées. (Maris Mézulis)

Là, surplombant l’espace d’exposition, 15 étudiants des programmes d’architecture de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de Waterloo passeront chacun trois mois à développer les projets, à créer des médias sociaux et à dialoguer avec quiconque passe.

« Ma grande préoccupation était de savoir comment traduire des idées, des discours et des explications très conceptuels de la crise et des solutions », a déclaré Simon Brault, PDG du Conseil des Arts du Canada. « Et je pense qu’ils ont réussi à créer un espace où l’on peut se mêler et apprendre et avec les étudiants, un laboratoire pour de nouvelles idées. »

Il s’inscrit également dans le thème de la Biennale de cette année : Le Laboratoire du Futur.

« Ce qui est génial avec l’installation, c’est la façon dont elle fonctionne avec le bâtiment et ne le combat pas, comme l’ont fait tant d’expositions dans le passé », a déclaré le célèbre architecte torontois Bruce Kuwabara, qui préside le conseil d’administration du Centre canadien d’architecture. et a participé à de nombreuses biennales passées. « Ils ont fait en sorte que cela ressemble à un environnement domestique … et transformé en école. »

La crise du logement touche tout le monde

Pour les étudiants, la chance de travailler dans le pavillon de Venise et de discuter avec les visiteurs de questions urgentes non seulement pour les Canadiens a donné vie au projet.

« Cela m’a aidé à réaliser à quel point l’apprentissage de la loi et des politiques et des différentes étapes pour approcher le gouvernement est puissant, à quel point le travail d’un architecte peut être important à cet égard », a déclaré Kara Crabb, l’une des 15 étudiantes de l’UBC.

REGARDER | Une visite du pavillon canadien à la Biennale d’architecture de Venise : Visite guidée de l’exposition du Canada à la Biennale de Venise 2023 Un collectif d’architectes canadiens utilise leur exposition à la vitrine internationale de l’architecture de la Biennale de Venise pour attirer l’attention sur la crise du logement au Canada.

« C’est un projet qui va dépasser la Biennale », a déclaré Emma Garm-Straker, étudiante à l’UBC. « Une fois de retour à Vancouver, cela ne peut pas s’arrêter là. Ce sont des problèmes sur lesquels les gens travaillent depuis des années, mais cela leur a fourni une plus grande scène. »

C’est l’espoir des plus de 100 personnes impliquées dans l’émission – et maintenant le mouvement : cela fournira non pas une seule solution, mais plusieurs, à une crise qui touche tout le monde.

« Le fait est que nous ne pouvons conceptualiser le logement que comme étant lié à ce résultat », a déclaré Sara Stevens, membre de l’AAHA, historienne de l’architecture et professeure agrégée à l’Université de la Colombie-Britannique.

« Il n’y a aucun moyen d’exister au Canada en ce moment sans faire partie de ces marchés, et s’ils ne peuvent pas répondre à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas vous permettre, alors vous ne pouvez pas accéder à vos droits fondamentaux au logement. »