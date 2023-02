Des architectes canadiens aident à lever la “malédiction” du mauvais son au célèbre Lincoln Center de New York

Il y a une signature canadienne sur une poutre de l’un des édifices les plus emblématiques de New York : le David Geffen Hall, récemment rénové, du Lincoln Center for the Performing Arts, qui abrite l’Orchestre philharmonique de New York.

Gary McCluskie, architecte principal chez Diamond Schmitt Architects à Toronto, peut vous montrer exactement où se trouve la signature. Il l’a installé lui-même dans les dernières étapes d’une rénovation de 550 millions de dollars américains que son équipe a aidé à terminer avant la réouverture de la salle en octobre dernier.

Ce fut un moment de fierté pour McCluskie après un long voyage qui a commencé par un appel en 2016 demandant à l’équipe canadienne de résoudre un problème notoire dans le cœur culturel des États-Unis – à savoir, l’une de ses plus grandes salles de concert avait la réputation d’être terrible son.

“Le défi de Geffen Hall était que l’acoustique de la salle n’était jamais excellente et qu’elle n’a jamais égalé la grandeur de l’orchestre”, a déclaré McCluskie.

L’acoustique était si terrible que certains ont commencé à l’appeler une malédiction après que deux rénovations coûteuses n’aient pas résolu le problème.

Le problème, selon l’actuelle PDG du New York Philharmonic, Deborah Borda, était évident dès l’ouverture de la salle en 1962. (Il s’appelait à l’origine Philharmonic Hall, suivi d’Avery Fisher Hall en l’honneur d’un philanthrope qui a fait don de 10,5 millions de dollars en 1973 En 2015, il a été nommé d’après le magnat du divertissement David Geffen, qui a fait don de 100 millions de dollars dans le cadre d’une campagne de financement et a remporté les droits de dénomination.)

“En fait, c’était magnifique à l’intérieur. Max Abramovitz en était l’architecte”, a déclaré Borda. “Le problème était que vous ne pouviez pas entendre. Tout le monde le savait tout de suite. Le son n’était pas bon de l’orchestre, et l’orchestre [members] ne s’entendait pas sur scène.”

Le David Geffen Hall, récemment rénové, se reflète dans la fontaine Revson en août 2022, à New York. Le projet de rénovation a été dirigé par la firme torontoise Diamond Schmitt Architects, qui a été sélectionnée en 2016 et chargée de résoudre le problème d’acoustique de la salle de concert. (Mary Altaffer/Associated Press)

Diamond Schmitt a décroché le contrat convoité pour repenser la salle et résoudre une fois pour toutes un problème qui la tourmente depuis des décennies.

La nouvelle salle de concert a lancé sa saison 2022-23 l’automne dernier, et au dire de tous, la soi-disant malédiction a été levée. Les mécènes, musiciens et critiques ont offert des critiques élogieuses.

Le New York Times a qualifié le son de “brillant et lucide” et le Washington Post a décrit l’expérience “comme si vous étiez à l’intérieur du corps d’un instrument”.

Un dessin architectural de l’extérieur de David Geffen Hall montre les plans de rénovation de Diamond Schmitt Architects pour le bâtiment. (Diamond Schmitt Architectes)

Fixer le son

Colin Williams, tromboniste principal associé, a rejoint l’Orchestre philharmonique de New York en 2014. Lorsqu’il a entendu parler de la dernière tentative pour résoudre le problème, il a retenu son souffle.

“Oh mon Dieu, s’il vous plaît, laissez-les lever la malédiction cette fois”, a-t-il dit. Il était fatigué de la qualité métallique de l’ancienne salle, qui aplatissait le son d’un orchestre de renommée mondiale. Il a déploré à quel point il sonnait mieux dans d’autres grandes salles où il a joué en Europe et en Asie.

Williams a déclaré que la différence que la rénovation a faite est comme passer du noir et blanc à la couleur.

REGARDER | Le tromboniste de l’Orchestre philharmonique de New York sur le nouveau son de la salle : Le tromboniste de l’Orchestre philharmonique de New York sur le nouveau son Colin Williams, trombone solo associé du New York Philharmonic, compare le son du Geffen Hall au Lincoln Center avant et après la refonte.

“Beaucoup de ces sons se mélangent en quelque sorte”, a-t-il déclaré. Maintenant, “il y a tellement plus de chaleur dans le son. Maintenant, il y a de la clarté.”

Diamond Schmitt a travaillé avec la société Akustiks basée dans le Connecticut, les concepteurs de théâtre Fisher Dachs Associates et la société d’architecture new-yorkaise Tod Williams Billie Tsien.

Ensemble, ils avaient pour mission de repenser l’espace au service du son – des matériaux de construction aux textiles en passant par la forme de la salle.

Les ouvriers du bâtiment installent des réflecteurs acoustiques dans le théâtre Wu Tsai récemment rénové du David Geffen Hall en août 2022. Après le début de la nouvelle saison de concerts l’automne dernier, l’acoustique de la salle a reçu des critiques élogieuses après des décennies de problèmes. (Mary Altaffer/Associated Press)

“Le changement le plus important a peut-être été de déplacer l’orchestre”, a déclaré Paul Scarborough, concepteur principal chez Akustiks. “Nous avons sorti la scène de 25 pieds dans la salle pour rapprocher tout le monde de ce qui se passait sur scène.”

Fini l’intérieur plus traditionnel de la boîte à chaussures, qui avait une scène de style proscenium qui créait une séparation claire entre les interprètes et le public.

Avec 500 sièges supprimés – ramenant la salle à 2 200 – Diamond Schmitt a créé un agencement de sièges de type vignoble avec de nombreuses courbes pour permettre au public de s’enrouler autour de la scène. Il y a même toute une section de sièges derrière les artistes.

Gary McCluskie, architecte principal chez Diamond Schmitt Architects de Toronto, signe une poutre à l’intérieur d’une feuille d’érable lors des dernières étapes de la rénovation du David Geffen Hall. (Soumis par Diamond Schmitt Architects)

“Cette idée d’une expérience surround serait un changement fondamental dans la façon dont le public expérimente la musique”, a déclaré McCluskie, “mais créerait également l’opportunité d’améliorer vraiment, vraiment considérablement la qualité de ce son.”

Il a souligné la combinaison de matériaux en bronze et de textiles chaleureux, les panneaux en bois de hêtre et les sièges en noyer, tous choisis pour compléter ou améliorer le son. Il y a un sentiment instantané dans la pièce, comme l’a décrit le Washington Post, d’être à l’intérieur d’un instrument de musique.

“Donc [with] chaque matériau, nous pensons vraiment à la façon dont il fonctionnera ensemble en tant qu’ensemble, comment il fonctionnera ensemble de manière coordonnée pour créer une sensation dans la pièce », a déclaré McCluskie.

Plus qu’un simple son

S’il était difficile d’obtenir le son de la salle d’orchestre, les architectes et les concepteurs ont également dû faire face à un autre problème dans l’histoire du Lincoln Center.

Afin de créer un centre massif pour le ballet, l’opéra et l’orchestre de New York dans les années 1960, la ville a dû démolir un quartier noir et portoricain animé dans l’Upper West Side de Manhattan. La refonte de David Geffen Hall visait à remédier à cette injustice.

Pour commencer, les espaces sociaux à l’extérieur de la salle de concert ont été ouverts en créant un chemin clair de la place extérieure au hall intérieur qui est ouvert toute la journée au public. L’espace dispose d’un café et d’écrans géants qui diffusent gratuitement des concerts en direct. Il y a aussi une nouvelle zone de performance visible de l’extérieur, appelée Sidewalk Studio.

Des musiciens du New York Philharmonic jouent dans un parc avec trottoir en face du David Geffen Hall au Lincoln Center en juillet 2020, lors de leur première représentation publique depuis la fermeture de l’orchestre en mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19. (Mike Segar/Reuters)

“Ce que nous disons à la ville de New York, c’est:” Entrez, nous vous souhaitons la bienvenue “”, a déclaré l’architecte Billie Tsien lors du dévoilement des plans du projet il y a trois ans.

Comme le dit McCluskie, il y a presque une qualité symphonique dans la façon dont le projet a commencé puis s’est terminé avec la grande finale accélérant une pandémie.

Il a dit qu’il n’oublierait jamais le moment où il a reçu l’appel, un jour de printemps 2016, après un long processus d’appel d’offres pour le projet. “C’est une icône de l’architecture du XXe siècle en Amérique du Nord et dans le monde. C’était donc le projet d’une vie.”

Pour l’équipe de Diamond Schmitt, le projet a été la couronne d’un curriculum vitae prestigieux qui les a aidés à décrocher le poste au Lincoln Center en premier lieu. Leur travail comprend la refonte du Four Seasons Centre for the Performing Arts à Toronto, de la Maison Symphonique à Montréal et du Centre national des Arts à Ottawa.

« Le simple fait d’avoir l’occasion de mettre à profit notre savoir-faire que nous avons développé au Canada et de l’apporter au monde est une véritable source de fierté pour nous », a déclaré McCluskie.

D’où la signature canadienne dans David Geffen Hall, cachée sous un plafond, d’une feuille d’érable géante.

Le directeur musical Jaap van Zweden dirige la première répétition de la saison 2022-2023 de l’Orchestre philharmonique de New York au David Geffen Hall le 19 septembre 2022. La salle rénovée a ouvert ses portes le 8 octobre, le premier concert de l’orchestre depuis le 10 mars 2020, en raison à la pandémie. (Ronald Blum/Associated Press)

Le faire

On craignait que la pandémie de COVID-19 ne bloque le projet, mais grâce au don de 100 millions de dollars de Geffen, la rénovation s’est accélérée pendant la période de verrouillage. Il a été réalisé dans les délais et en deçà du budget.

Lors de la cérémonie d’inauguration du 8 octobre, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a exprimé sa grande fierté quant à l’achèvement du projet.

“Les gens regarderont cela en arrière et diront que c’était notre époque géniale”, a-t-elle déclaré. “Les gens regarderont en arrière et diront que vous étiez les mécènes, les visionnaires, les gens qui ont dit:” Nous pouvons le faire. “”

Henry Timms, président et chef de la direction du Lincoln Center for the Performing Arts, est présenté au théâtre Wu Tsai au David Geffen Hall en août 2022, à la suite du projet de rénovation. (Mary Altaffer/Associated Press)

Ce sentiment de on a fait ça a vraiment atterri lors d’une répétition top secrète l’été dernier à laquelle ont participé les dirigeants du projet, les donateurs, les designers, les musiciens et l’équipe de McCluskie. Les toutes premières notes d’Anton Bruckner Symphonie n° 7 en mi majeur leur a donné la réponse qu’ils cherchaient.

“Si vous écoutez ce morceau de musique, la façon dont il commence tranquillement et doucement avec les cordes, puis le reste de l’orchestre s’appuie sur [it] … la qualité de ce son s’agrandit dans l’espace”, a déclaré McCluskie. “Vous pouviez entendre tout cela dans les trois premières minutes.”

Il a dit que toutes les personnes présentes ce jour-là étaient en larmes.

Pour Colin Williams et les autres membres de l’Orchestre philharmonique de New York, le nouvel espace signifie un foyer légitime pour la musique.

“Peut-être que tous les 50 à 60 ans, un orchestre subit une transformation comme celle-ci”, a-t-il déclaré. “Faire partie de cette réinvention, non seulement de l’espace mais du son de l’orchestre, c’est une chose incroyable.”

REGARDER | “J’ai eu la chair de poule”, dit le violoniste : Le violoniste de l’Orchestre philharmonique de New York, Na Sun, décrit le son du Geffen Hall récemment rénové du Lincoln Center.

Pour Borda, la concrétisation du projet complète un cheminement personnel. Elle a en fait quitté le New York Philharmonic dans les années 1990, frustrée par les rénovations ratées. Elle a passé des décennies en Californie à la tête de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, où elle a travaillé avec un autre architecte célèbre d’origine canadienne, Frank Gehry, au Walt Disney Concert Hall.

Borda a été rappelé à New York lorsque le projet du Lincoln Center a obtenu le financement de la refonte.

“Je dis rarement cela: je suis dans ce métier depuis longtemps. Cela s’est avéré au-delà de mes attentes”, a-t-elle déclaré.