Des arches superposées encadrent le centre commercial Central World de Linehouse

Le studio Linehouse, basé en Asie, a rénové le centre commercial CentralWorld à Bangkok, en Thaïlande, en introduisant une façade à double couche percée d’arcs.

Selon Ligne de productionla façade rénovée et les sept étages d’espaces commerciaux s’écartent des centres commerciaux typiques en s’inspirant de l’histoire du site et en créant des opportunités de « paix dans le chaos ».

“Le design explore conceptuellement les contradictions entre la nature chaotique et paisible de Bangkok, offrant un moment de répit dans un quartier urbain dense”, a déclaré le studio à Dezeen.

“Situés dans une zone autrefois abondante en nénuphars, nous avons examiné le profil de tige, rayonnant et circulaire des nénuphars, traduisant cela en un récit spatial sur l’état extérieur et intérieur”, poursuit-il.

Linehouse a utilisé la structure existante de CentralWorld comme sous-couche pour sa conception. Les façades mises à jour sont formées d’arcs en béton appliqués sur l’élévation d’origine pour encadrer les vues de l’intérieur.

“La peau périphérique existante de la façade a été traitée comme un enduit noir et une peau secondaire en coffrage en béton a été appliquée pour rompre le rythme régulier de la structure des colonnes”, a expliqué Linehouse.

Des ouvertures sont creusées derrière plusieurs arches extérieures pour accueillir des terrasses et ajouter une porosité visuelle au centre commercial.

“Nous avons percé une série de terrasses offrant des jardins extérieurs pour les étages de restauration, donnant ainsi de la profondeur à une élévation autrement plate et brouillant l’état extérieur-intérieur”, a expliqué le studio.

Linehouse conçoit un restaurant à Shanghai inspiré par le mouvement artistique New Wave

À l’intérieur, un atrium central s’élève entre les étages de vente au détail, se déplaçant à mesure qu’il monte pour créer un réseau de plans de plafond qui se chevauchent.

Pour soutenir les plans changeants, Linehouse a traité les colonnes structurelles existantes avec des ailettes blanches rayonnantes qui se ramifient pour former des auvents distinctifs.

“En entrant à l’intérieur, on est transporté dans un espace plein de lumière et de volume, offrant un voyage méditatif loin de l’intensité des rues environnantes”, a déclaré le studio.

“Au fur et à mesure que l’on monte dans l’atrium intérieur, le traitement du plafond change de matérialité, en commençant par des grilles métalliques vertes tectoniques, évoluant vers des textures naturelles et tactiles, des treillis en bois et des plafonds en rotin tressé.”

Une halle de restauration occupe le quatrième étage du centre commercial et a été configurée pour surplomber le parc voisin depuis l’ouverture arrondie de la façade.

Des matériaux sobres et neutres tels que le bois et la pierre tapissent l’intérieur pour contribuer à créer une atmosphère calme.

Linehouse est un studio d’architecture et de design d’intérieur basé à Hong Kong et Shanghai, créé en 2013 par Alex Mok et Briar Hickling. Le duo a remporté la catégorie architecte d’intérieur émergent de l’année aux Dezeen Awards 2019.

Le studio a également récemment conçu les intérieurs d’une résidence de Hong Kong qui répondent aux vues côtières et d’un restaurant de Shanghai avec des détails voûtés inspirés du mouvement artistique New Wave.

La photographie est de Jonathan Leijonhufvud et la profondeur de champ.