Des archéologues ont peut-être trouvé la plus ancienne momie d’Égypte

Écrit par Amarachi OrieMia Alberti, CNN

Les archéologues ont découvert ce qui pourrait être la plus ancienne momie jamais découverte en Égypte.

La momie de 4 300 ans était un homme riche et important de 35 ans appelé Djed Sepsh, a déclaré vendredi à CNN l’archéologue Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités.

“C’est la plus ancienne momie, complète et couverte d’or, jamais trouvée en Egypte”, a-t-il dit, ajoutant que c’était “la découverte la plus étonnante”.

Hawass a déclaré que lui et une équipe de 10 assistants avaient découvert l’homme momifié à 20 mètres sous terre dans l’enceinte de Gisr el-Mudir, à l’ombre de l’ancienne pyramide à degrés de Djoser dans le village de Saqqarah.

L’archéologue Zahi Hawass et 10 assistants ont trouvé la momie vieille de 4 300 ans. Crédit: Omar Zoheiry/photo alliance/Getty Images

La momie se trouvait dans un cercueil en pierre de 25 tonnes – avec le couvercle à lui seul pesant cinq tonnes – dans l’un des puits dans lesquels l’équipe est entrée, selon Hawass.

Il a dit que lorsque l’équipe a ouvert le couvercle, ils ont trouvé “la plus vieille et la plus belle momie recouverte de couches d’or, avec un bandeau sur la tête et un bracelet sur la poitrine, ce qui indique qu’il s’agissait d’un homme riche”.

Un éventail d’artefacts de l’Ancien Empire ont été découverts sur le site. Crédit: Amr Nabil/AP

Parmi les nombreux autres artefacts de l’Ancien Empire découverts, il y avait deux tombes, a déclaré Hawass, dont l’une remontait au règne du roi Unas pendant la cinquième dynastie, entre 2494 et 2487 av.

Trois statues représentant une personne ont également été retrouvées dans un puits, et neuf autres statues ont été retrouvées derrière une fausse porte.

Les statues sont importantes car elles nous donnent “pour la première fois des connaissances sur l’art de l’Ancien Empire. Cela comprend des statues doubles, des statues simples, des statues de serviteurs, toutes sortes de statues différentes”, a déclaré l’archéologue.

Neuf statues ont été retrouvées derrière une fausse porte la semaine dernière. Crédit: Fadel Dawod/Getty Images

Un autre cercueil en pierre semblable à celui de l’homme riche momifié a également été déterré et sera ouvert la semaine prochaine.

Hawass a déclaré que la découverte signifie que le cimetière était destiné à des personnes très importantes, “le deuxième après le roi”.

La pyramide à degrés a été la première pyramide jamais construite par les anciens Égyptiens, entre 2667 et 2648 avant JC au début de la troisième dynastie, et est la plus ancienne structure en pierre égyptienne connue, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités du pays.

Saqqara, une vaste nécropole à environ 32 kilomètres (20 miles) au sud du Caire, a été le site de nombreuses découvertes étonnantes, dont le temple funéraire de la reine Nearit, épouse du roi Teti, le premier roi de la sixième dynastie de l’Ancien Empire. — en 2021.

La même année, des archéologues ont découvert sur le site la tombe du trésorier en chef du roi Ramsès II, qui a gouverné l’Égypte entre 1279 et 1213 avant JC. Un grand trésor d’anciennes statues de bronze et de sarcophages y a également été découvert en mai de l’année dernière.