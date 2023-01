Des archéologues norvégiens affirment avoir trouvé la plus ancienne pierre runique du monde

Des archéologues norvégiens ont déclaré mardi avoir trouvé une pierre runique qui, selon eux, est la plus ancienne du monde, affirmant que les inscriptions ont jusqu’à 2 000 ans et remontent aux premiers jours de l’histoire énigmatique de l’écriture runique.

Le bloc plat et carré de grès brunâtre a gravé des gribouillis, qui pourraient être le premier exemple de mots enregistrés par écrit en Scandinavie, a déclaré le Musée d’histoire culturelle d’Oslo. Il a dit qu’il était “parmi les plus anciennes inscriptions runiques jamais trouvées” et “la plus ancienne pierre runique datable au monde”.

“Cette découverte nous donnera beaucoup de connaissances sur l’utilisation des runes au début de l’âge du fer. Il s’agit peut-être de l’une des premières tentatives d’utilisation des runes en Norvège et en Scandinavie sur la pierre”, a déclaré Kristel Zilmer, professeur à l’Université d’Oslo. dont le musée fait partie, a déclaré à l’Associated Press.

Des runes plus anciennes ont été trouvées sur d’autres objets, mais pas sur de la pierre. La première découverte runique se trouve sur un peigne en os trouvé au Danemark. Zilmer a dit que peut-être la pointe d’un couteau ou une aiguille a été utilisée pour graver les runes.

La pierre runique a été découverte à l’automne 2021 lors d’une fouille d’une tombe près de Tyrifjord, à l’ouest d’Oslo, dans une région connue pour plusieurs découvertes archéologiques monumentales. Les objets dans la fosse de crémation – os brûlés et charbon de bois – indiquent que les runes ont probablement été inscrites entre 1 et 250 après JC.

“Nous avions besoin de temps pour analyser et dater la pierre runique”, a-t-elle déclaré pour expliquer pourquoi la découverte a été annoncée pour la première fois mardi.

Mesurant 12,2 pouces sur 12,6 pouces, la pierre a plusieurs types d’inscriptions et toutes n’ont pas de sens linguistique. Huit runes sur le devant de la pierre indiquaient “idiberug” – qui pourrait être le nom d’une femme, d’un homme ou d’une famille.

Zilmer a qualifié la découverte de “la chose la plus sensationnelle que j’ai eue, en tant qu’universitaire”.

Il reste encore beaucoup de recherches à faire sur la roche, surnommée la pierre de Svingerud d’après le site où elle a été trouvée.

“Sans aucun doute, nous obtiendrons des connaissances précieuses sur l’histoire ancienne de l’écriture runique”, a déclaré Zilmer.

La pierre runique sera exposée pendant un mois, à partir du 21 janvier, au Musée d’histoire culturelle, qui possède la plus grande collection d’artefacts historiques de Norvège, de l’âge de pierre aux temps modernes.