Des archéologues néerlandais découvrent un canal romain près du nouveau site du patrimoine mondial de l’UNESCO

Des archéologues néerlandais ont déclaré mercredi avoir mis au jour un canal et une route romains à proximité d’anciens camps militaires inscrits cette semaine sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le canal – plus de 10 mètres (33 pieds) de large – et la route ont été découverts la semaine dernière près de la ville orientale de Nimègue, une importante colonie de l’époque romaine avec des bases militaires permanentes qui ont reçu le statut de l’UNESCO. On pense qu’ils ont été construits et utilisés par l’armée romaine, selon RAAP, le plus grand cabinet de conseil du pays en matière d’archéologie et d’histoire culturelle.

Nimègue se trouve sur le Rhin, la frontière de l’Empire romain à l’époque, a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que la découverte était « unique » pour cette région du pays.

De nombreux soldats romains étaient stationnés le long du fleuve et le canal reliait probablement Nimègue et le Rhin et servait à transporter des troupes, des fournitures et des matériaux de construction. L’autoroute romaine, avec sa chaussée en gravier d’origine préservée, offre un nouvel aperçu du réseau routier d’il y a environ 2000 ans, a déclaré à l’AFP Eric Noord, qui dirige le projet.

