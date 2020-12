Lorsque Jésus a traversé l’ancien temple juif de Jérusalem, ses pieds ont rencontré des carreaux de pierre de taille, de couleur terre, au design géométrique et frais, tachetés et éraflés au toucher.

Telle est la compréhension des archéologues et des maçons israéliens qui, s’appuyant sur des reliques et des textes historiques, ont recréé le revêtement de sol sacré afin qu’il puisse être expérimenté aujourd’hui.

«Nous avons même fait les égratignures et toutes sortes de marques qui ont donné la même apparence qu’à l’époque», a déclaré l’archéologue Assaf Avraham à Reuters près de la réplique d’un mètre à hauteur de la cheville sur le mont des Oliviers, surplombant Vieille ville de Jérusalem et lieux saints.

Selon le Nouveau Testament, Jésus est allé au temple en tant que garçon pour le pèlerinage et les études et, en tant que prédicateur plus âgé, a chassé ses changeurs d’argent avec colère. L’Évangile de Jean le décrit « marchant dans le temple du portique de Salomon ».

Le temple a été conçu par le roi Hérode, tout comme d’autres grandes structures de la Judée de l’époque romaine. Les tuiles survivantes de ces ruines ont indiqué aux archéologues quels matériaux avaient été utilisés – du calcaire usiné à la main et de la pierre de la mer Morte, ainsi que du marbre importé – et que l’incrustation avait été du style orné « Opus Sectile ».

Josephus Flavius, un historien juif de l’époque, a écrit que les cours du temple étaient « recouvertes de pierres de toutes sortes », une autre indication que les carreaux étaient de différentes couleurs et textures.

Recréer le sol était « un travail très dur » qui a pris sept mois, a déclaré Avi Tavisal, directeur de l’équipe d’artisans.

« Mais c’était très intéressant, et nous l’avons fait de tout notre cœur », a-t-il déclaré. « Nous espérons que ce sera quelque chose que les gens pourront venir voir, ressentir et toucher et ressentir ce que c’était 2000 ans auparavant. »