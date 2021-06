Des archéologues israéliens découvrent un œuf de poule vieux de 1 000 ans trouvé dans le cesspit de Yavne

Dans une découverte fascinante, des archéologues en Israël ont découvert un œuf de poule vieux de 1000 ans lors de leur récente opération de fouilles dans la ville de Yavne. Selon un article du Daily Mail, l’œuf a été découvert dans un complexe industriel de l’époque byzantine. La partie la plus fascinante de cette découverte d’œuf est le fait qu’il a été découvert entouré d’excréments humains dans une ancienne fosse d’aisance. Partageant les informations sur la découverte de cet œuf, l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) a révélé qu’une collection de poupées en os de la période islamique, connues sous le nom de poupées coptes, avait également été trouvée dans la fosse d’aisance.

Partageant sa réaction à cette découverte, Alla Nagorsky – une archéologue de l’IAA – a noté que « même aujourd’hui, les œufs survivent rarement longtemps dans les cartons des supermarchés. C’est incroyable de penser qu’il s’agit d’une découverte vieille de 1 000 ans ! »

L’œuf déterré mesure environ six centimètres de haut et n’avait que quelques fissures sur la coquille. Aucun morceau de coquille d’œuf ne manquait lorsqu’il a été retiré de la fosse d’aisance. Cependant, avec le temps, l’œuf était devenu très fragile et s’était fissuré lorsqu’il a été transporté au laboratoire de l’IAA pour une analyse plus approfondie.

En parlant de cela, Lee Parry Gal de l’IAA, un expert de premier plan sur la volaille dans le monde antique, a déclaré que l’œuf était devenu vide de l’intérieur, qu’il n’y avait pratiquement pas de jaune lorsqu’il était ouvert.

Les chercheurs espèrent maintenant extraire l’ADN de l’œuf afin de pouvoir mener une étude pour en savoir plus sur l’objet ancien. Comment cet œuf s’est retrouvé dans la fosse d’aisance est encore un mystère pour les archéologues, qui admettent que nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse à cette question.

Les trois poupées en os découvertes avec l’œuf lors des fouilles devraient également avoir mille ans. Ces poupées coptes étaient apparues pour la première fois en Égypte et en Palestine. L’excavation à Yavne est en cours pour réaliser un nouveau projet résidentiel et dure depuis plusieurs mois.

