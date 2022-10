Des archéologues en Irak découvrent des reliefs assyriens invisibles depuis des millénaires

Écrit par Christian Edwards, CNN

Des archéologues du nord de l’Irak ont ​​découvert d’extraordinaires gravures rupestres assyriennes datant d’environ 2 700 ans.

La découverte a été faite à Ninive, à l’est de Mossoul, par une équipe de fouilles conjointe américano-irakienne achevant les travaux de reconstruction de la porte Mashki, que les militants de l’Etat islamique ont détruite en 2016.

L’Irak abritait certaines des plus anciennes villes du monde et des premières civilisations, notamment les Babyloniens, les Sumériens et les Assyriens.

Vers 700 av. J.-C., le roi assyrien Sennachérib fit de Ninive sa capitale et construisit la porte Mashki – qui signifie la “porte de Dieu” – pour garder son entrée.

Les sculptures ont été découvertes après que les militants de l’Etat islamique ont détruit l’ancienne porte Mashki. Le crédit: Zaid al-Obeidi/AFP/Getty Images

Mais la porte était l’un des nombreux monuments historiques qui a été victime d’un conflit militaire prolongé et d’actes de vandalisme culturel dans la région.

Il a été reconstruit dans les années 1970, mais a ensuite été détruit au bulldozer par les soldats de l’Etat islamique pendant leur occupation de l’Irak.

Pendant l’occupation, l’archéologue de l’Université de Pennsylvanie Michael Danti “a dirigé un projet de préservation et de protection du patrimoine culturel en Irak”, a-t-il déclaré à CNN, ajoutant : “Mashki Gate était l’un des sites sur lesquels j’ai fait un reportage lorsque l’EI l’a délibérément détruit”.

Lorsque le programme de stabilisation du patrimoine irakien, dirigé par Danti, a commencé à reconstruire la porte, ils ont fait une découverte qu’il a décrite comme “si rare qu’elle était inimaginable”.

Enterrés sous les ruines de la porte se trouvaient sept dalles de marbre portant des sculptures ornées représentant des soldats assyriens tirant des flèches – ainsi que des palmiers, des grenades et des figues – appartenant tous au palais de Sennachérib.

“Nous étions tous émerveillés et pratiquement sans voix. C’était comme un rêve”, a déclaré Danti. “Personne n’avait prédit que nous trouverions des reliefs de Sennachérib dans une porte de la ville.”

Bien qu’il y ait eu des fouilles archéologiques sur le site auparavant, dans les années 1960 et 1970, cette pièce particulière n’avait jamais été fouillée auparavant, selon Danti.

Alors que la porte a été détruite, “ces restes ont été protégés car ils ont été enterrés”, a-t-il déclaré.

Les archéologues ont été “émerveillés” par les sculptures de Ninive. Le crédit: Zaid Al-Obeidi/AFP/Getty Images

La découverte offre de nouvelles opportunités de recherche passionnantes, les archéologues revenant maintenant à Mossoul pour approfondir l’histoire de l’empire néo-assyrien.

Alors que des découvertes précédentes comme celle-ci ont été apportées à l’étranger, comme au British Museum et au Metropolitan Museum of Art de New York, ces dalles resteront en Irak.

“Ces dalles sont la propriété officielle du gouvernement irakien et du peuple irakien”, a déclaré Danti à CNN, ajoutant que ses collègues chercheurs de Pennsylvanie et de l’Université de Mossoul “sont absolument ravis d’avoir trouvé ces reliefs”.

“L’accès au patrimoine culturel est un droit humain, et des groupes comme l’EIIS veulent rompre ces liens pour toujours dans le cadre de leur campagne de nettoyage culturel et de génocide”, a-t-il déclaré.

Un parc archéologique

Des découvertes plus extraordinaires dans la région ont été révélées lors d’une cérémonie dimanche.

Le parc archéologique de Faida – à environ 30 km de Ninive – a été découvert après l’achèvement des travaux d’excavation qui ont commencé en 2019.

Le projet archéologique du pays de Ninive de l’université italienne d’Udine a découvert 13 reliefs sculptés dans les murs d’un canal d’irrigation de six milles de long.

Des sculptures couraient le long des canaux d’irrigation du parc archéologique de Faida, dans le nord de l’Irak. Le crédit: Projet archéologique du pays de Ninive, Université d’Udine

S’adressant à CNN, l’archéologue d’Udine Daniele Morandi Bonacossi a décrit les reliefs comme “uniques” et “sans parallèle dans l’art rupestre du Proche-Orient”.

“Les reliefs de Faida constituent un complexe monumental d’un intérêt remarquable à travers lequel le pouvoir royal assyrien a mis en œuvre un programme sculptural visant à célébrer la création du système hydraulique qui a donné fertilité et richesse à la campagne environnante”, a-t-il déclaré.

Alors que certaines des sculptures ont été initialement découvertes en 1973 par l’archéologue britannique Julian Reade, elles n’ont pas été entièrement découvertes jusqu’à présent.