Des archéologues égyptiens se lancent dans une mission pour reconstruire l’extérieur de la plus petite pyramide de Gizeh

Caire — Les archéologues ont lancé un vaste projet visant à restaurer la plus petite des trois célèbres pyramides de Gizeh telle qu’ils croient qu’elle ressemblait lorsqu’elle a été construite il y a plus de 4 000 ans. Une mission archéologique égypto-japonaise a annoncé le projet de remettre en place des centaines de blocs de granit qui formaient l’enveloppe extérieure de la pyramide du roi Menkaourê, la plus petite des trois pyramides principales de l’emblématique nécropole de Gizeh.

Le Dr Mostafa Waziry, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, a déclaré dans une déclaration vidéo qu’il s’agirait du « projet du siècle », le qualifiant de « cadeau de l’Égypte au monde du 21e siècle ».

Une grue soulevant des pierres est photographiée derrière des chameaux se reposant avec leurs dresseurs près de la pyramide de Menkaure, dans la nécropole des pyramides de Gizeh, à l’ouest du Caire, le 29 janvier 2024. KHALED DESOUKI/AFP/Getty



Waziry a déclaré qu’il y avait environ 124 pyramides en Égypte, et la seule connue pour avoir été construite avec une enveloppe extérieure de blocs de granit était celle construite pour le roi Menkaure vers 2 150 avant JC. Il a expliqué que même si seules les cinq à huit rangées de blocs du bas restent en place, il y avait à l’origine 16 à 18 rangées d’énormes morceaux de granit recouvrant les côtés de la pyramide.

On ne sait pas quand ni comment les blocs sont tombés. Certains experts pensent qu’ils se sont effondrés il y a environ 800 ans – mais ils sont toujours là, certains enterrés ou partiellement enterrés, tout autour de la base de la pyramide.

Le plan est que les archéologues les déterrent soigneusement et les réinstallent. L’équipe espère également pouvoir découvrir d’autres antiquités précieuses au cours du processus, cachées autour ou sous les blocs.

Cependant, certains archéologues, dont un ancien chef du ministère égyptien des Antiquités, ne sont pas d’accord avec le projet et ont exprimé leur inquiétude alors que les fouilles commençaient.

Des visiteurs posent pour une photo à la base de la pyramide de Menkaourê, dans la nécropole des pyramides de Gizeh, à l’ouest du Caire, le 29 janvier 2024. KHALED DESOUKI/AFP/Getty



Le Dr Mohamed Abd El-Maqsoud, ancien directeur du secteur des antiquités égyptiennes et ancien haut fonctionnaire du ministère égyptien des antiquités, a déclaré à CBS News qu’avant de déplacer les blocs de granit, ils devraient d’abord être étudiés de manière approfondie pour vérifier qu’ils faisaient tous partie du corps. de la structure pour commencer.

Il a ajouté que certains d’entre eux ne faisaient très probablement pas partie de la pyramide elle-même, mais étaient plutôt utilisés dans la rampe massive qui y menait lors de sa construction il y a plus de 4 000 ans. Certains blocs, dit-il, semblaient n’avoir jamais été polis, ce qu’il pouvait attendre d’un composant externe de la structure.

“Je crois que tous les blocs proches de la pyramide ne faisaient pas partie de l’enveloppe extérieure”, a déclaré Abd El-Maqsoud à CBS News. “Certains d’entre eux appartiennent au temple funéraire, d’autres n’ont jamais été utilisés parce que le roi est mort et que son fils n’a pas terminé le projet.”

“Le projet en est à ses débuts dans l’étude, la documentation et la classification des blocs, puis ils partageront les résultats avec un comité international”, a déclaré Waziry à CBS News. “Aucune mesure ne sera prise avant que l’étude ne soit terminée et aucun bloc ne sera réinstallé avant que le comité ne le décide.”

Il a déclaré qu’il faudrait probablement environ trois ans pour achever le projet, qui comprendrait l’étude des blocs de granit à l’aide de méthodes modernes telles que la photogrammétrie et le balayage laser, avant de les soulever et de les remettre en place.

