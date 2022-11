Des archéologues égyptiens découvrent un tunnel souterrain qui pourrait mener au tombeau de la reine Cléopâtre VII

Des archéologues égyptiens ont découvert un vaste tunnel souterrain près de la ville d’Alexandrie. Ils espèrent que cela pourrait les conduire à la tombe perdue depuis longtemps de la célèbre reine, la reine Cléopâtre VII. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a partagé quelques rares photos des découvertes sur Facebook.

Selon le poste, les fouilles ont été menées par le Dr Kathleen Martinez, qui dirige la mission archéologique égypto-dominicaine de l’Université de Saint-Domingue. Le tunnel de 1,3 kilomètre de long (0,8 mile) a été creusé dans la roche sous l’ancien temple égyptien Taposiris Magna. Le tunnel, qui se trouve à plus de 13 mètres (43 pieds) sous terre, a été décrit par le ministère comme un “miracle géométrique”.

Une partie du tunnel a été découverte submergée sous l’eau, et l’équipe de recherche pense que les fondations du temple Taposiris Magna sont également submergées en raison des multiples tremblements de terre qui ont frappé la côte égyptienne entre 320 et 1303 après JC.

Une partie du post FB se traduit par : « Au cours des saisons de fouilles précédentes, nous avons pu trouver de nombreux artefacts importants à l’intérieur du temple, notamment des pièces portant les images et les noms de la reine Cléopâtre, d’Alexandre le Grand et d’un certain nombre de statues décapitées, et statues de la déesse Isis.

Cléopâtre VII est née en 69 ou 70 av. J.-C. et a régné sur l’Égypte pendant près de 30 ans en tant que co-régente. Après sa mort, l’Égypte a été annexée par les Romains, mettant ainsi fin à l’empire égyptien vieux de 3000 ans. Cléopâtre, la dernière reine d’Égypte, est l’une des femmes souveraines les plus célèbres de l’histoire, mais son dernier lieu de repos est inconnu. Selon certains experts, elle a été enterrée à Alexandrie, où elle est née et a régné pendant la majeure partie de sa vie. D’autres pensent qu’elle a été enterrée sur le site antique de Taposiris Magna.

