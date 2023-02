Des archéologues découvrent une taverne vieille de 5 000 ans – y compris des restes de nourriture – en Irak

Écrit par Issy Ronald, CNN

Manger au restaurant semble avoir été aussi populaire il y a 5 000 ans qu’aujourd’hui, des archéologues irakiens ayant découvert une ancienne taverne datant de 2 700 avant notre ère.

Des chercheurs travaillant dans l’ancienne ville de Lagash ont découvert que le pub, caché à seulement 19 pouces sous la surface, était divisé en une salle à manger en plein air et une pièce contenant des bancs, un four, des restes de nourriture anciens et même un vieux de 5 000 ans. réfrigérateur.

Ils se sont d’abord retrouvés dans l’espace de la cour ouverte, une zone difficile à creuser, étant “ouverte et exposée à l’extérieur”, a déclaré Reed Goodman, archéologue de l’Université de Pennsylvanie, à CNN.

Après être retournée dans la cour mystérieuse quelques mois plus tard, à l’automne 2022, la directrice de terrain Sara Pizzimenti, de l’Université de Pise, a élargi la tranchée.

L’équipe a ensuite découvert le four de taille industrielle, un ancien “réfrigérateur” qui évacue l’humidité pour garder les aliments au frais, et des dizaines de bols coniques, dont beaucoup contiennent des restes de poisson, révélant que la cour était une salle à manger extérieure.

Une équipe internationale de chercheurs planifie les prochaines étapes à Lagash. Crédit: Projet archéologique de Lagash

“Je pense que la première caractéristique à se montrer était ce très grand four et c’est vraiment magnifique”, a déclaré Goodman. “De divers épisodes de combustion et dépôts de cendres, il a laissé une sorte de coloration arc-en-ciel dans les sols et l’intérieur est encadré par ces grosses briques.”

Lagash, aujourd’hui la ville d’al-Hiba, était l’une des plus anciennes et des plus grandes villes du sud de la Mésopotamie – occupée du cinquième millénaire jusqu’au milieu du deuxième millénaire avant notre ère et couvrant une superficie de près de deux miles carrés.

Il est depuis devenu un site archéologique important, les fouilles ayant repris le plus récemment en 2019 dans le cadre d’un projet conjoint entre le Penn Museum, l’Université de Cambridge et le State Board of Antiquities and Heritage à Bagdad, utilisant de nouvelles techniques telles que la photographie par drone et analyse génétique.

Grâce à une technologie de pointe, les archéologues sont capables de “voir” le sous-sol et de ne creuser que lorsque cela est nécessaire. Crédit: Projet archéologique de Lagash

Les fouilles précédentes se sont concentrées sur l’architecture religieuse et la compréhension des élites, mais Holly Pittman – directrice du projet archéologique de Lagash et conservatrice de la section Proche-Orient du Penn Museum – s’est concentrée sur les zones non élitistes lors de ces dernières fouilles pour fournir une compréhension plus large de l’ancien villes.

La découverte d’une taverne soutient la perspective de Pittman et de son équipe selon laquelle la société n’était pas organisée uniquement en élites et en esclaves – l’opinion dominante précédente – mais comprenait une ancienne classe moyenne.

“Le fait que vous ayez un lieu de rassemblement public où les gens peuvent s’asseoir et prendre une pinte et faire ragoût de poisson, ils ne travaillent pas sous la tyrannie des rois”, a déclaré Goodman.

“Juste là, il y a déjà quelque chose qui nous donne une histoire beaucoup plus colorée de la ville.”