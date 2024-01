Des archéologues découvrent une rare armure du XIVe siècle près d’un château suisse : “Découverte sensationnelle”

Des archéologues suisses ont récemment fait une découverte inhabituelle en fouillant les terres autour d’un château médiéval près de la frontière allemande. Les équipages ont mis au jour un gantelet bien conservé qui, selon les experts, a été forgé au 14ème siècle, ce qui serait sans précédent, ont déclaré des responsables dans un communiqué. annonce qui décrivait l’armure comme une « trouvaille sensationnelle ».

“Au début, Lorena Burkhardt n’osait guère exprimer ses soupçons : c’est une sensation en archéologie !” lit un article traduit partagé sur Facebook plus tôt ce mois-ci par le canton de Zürich. Il accompagne une vidéo dans laquelle Burkhardt, un archéologue menant les fouilles, discute de l’artefact ancien.

Un gant d’armure du XIVe siècle a été découvert récemment par des archéologues en Suisse. Département de la construction du canton de Zurich



“Jamais auparavant un gantelet du 14ème siècle aussi bien conservé et complet n’était apparu en Suisse”, poursuit le message. “A qui appartenait ce gantelet ? Était-il nouvellement fabriqué dans la forge de Kyburg ou déjà porté au combat ? L’archéologie cantonale va désormais enquêter sur ces questions.”

Les gantelets étaient des gants blindés généralement utilisés par les soldats et chevaliers européens à partir du XIe siècle, mais en trouver un datant de plus loin que le XVe siècle est “extrêmement rare”, selon les autorités zurichoises.

Ce gant a été découvert lors d’une fouille près du château de Kyburg, situé à environ 32 km au nord-est de Zurich et qui, à l’époque moderne, sert de site du patrimoine suisse et de musée. Les archéologues ont initialement trouvé une cave de tissage médiévale qui a brûlé au 14ème siècle, ont indiqué des responsables.

Une collection de « plus de 50 objets en fer extrêmement bien conservés » a également été découverte dans la région, ce qui suggère que des forges ont probablement eu lieu à proximité. Les objets comprenaient un marteau, des pinces, des pinces, des clés, des couteaux et des pointes de balle, en plus de pièces d’un gant d’armure qui ont été « entièrement préservées », au point que les détails de conception du gant sont restés perceptibles après des siècles. Des fragments de la contrepartie du gant, en revanche, ont également été retrouvés.

“En détail, il s’agit d’un gant à quatre doigts sur la main droite, dans lequel les plaques de fer individuelles sont placées les unes sur les autres comme des écailles et reliées les unes aux autres par des rivets sur les côtés”, indique le communiqué. “Les différents composants du gant étaient fixés à l’intérieur à l’aide de rivets supplémentaires sur un matériau de support en cuir ou en textile, qui était à son tour cousu sur un gant en textile.”

Les autorités ont noté que l’état de l’armure et la rareté d’une telle découverte en Suisse laissent un certain nombre de questions sans réponse sur la manière dont elle est arrivée à Kyburg et à qui elle pourrait appartenir. Cinq autres gants qui, selon les experts, ont été forgés à peu près à la même époque que celui-ci ont déjà été découverts dans d’autres régions du pays, bien qu’aucun n’ait été trouvé en aussi bon état.

Une copie du gant sera exposée en permanence au château de Kyburg, aux côtés d’une version reconstruite du gant blindé pour montrer à quoi il pouvait ressembler à l’origine. Les visiteurs pourront le voir exposé au château à partir du 29 mars. Ils devront attendre encore un peu pour voir le véritable original, qui ne sera exposé à Kyburg que temporairement, pendant trois semaines cet automne à partir de European Heritage. Jour, qui est le 7 septembre.

