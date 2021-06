Des archéologues découvrent une boîte à bougies vieille de 500 ans parfaitement conservée dans le glacier de Norvège

Pour les archéologues norvégiens, la fonte des glaciers réserve de nombreuses surprises. Dans leur dernière découverte, les archéologues ont trouvé une boîte en bois vieille de 500 ans contenant les restes d’une bougie en cire d’abeille dans les montagnes de la région du glacier de Lendbreen. La boîte avait encore son couvercle lorsqu’elle a été trouvée par les archéologues.

Selon une publication sur Facebook de la page Secrets of the Ice, le Musée d’histoire culturelle a analysé le contenu de la boîte et a découvert qu’il s’agissait de cire d’abeille. La datation au radiocarbone a indiqué que la boîte, qui était en bois de pin, datait de 1475-1635 après JC. La page Facebook est gérée par le Programme d’archéologie glaciaire du comté d’Innlandet.

La boîte à bougies est connue pour être courante dans la région ces derniers temps. Cependant, découvrir qu’il appartenait à l’ère antique a surpris les scientifiques que les boîtes à bougies étaient beaucoup plus anciennes qu’ils ne l’avaient prévu. La découverte a été faite par des archéologues associés au programme d’archéologie des glaciers à Innlandet, un projet de coopération entre le conseil du comté d’Innlandet et le musée d’histoire culturelle de l’université d’Oslo en Norvège.

Les archéologues glaciaires du programme ont commencé à arpenter les cols de montagne découverts lors de la fonte du glacier de Lendbreen en 2011. Ils ont choisi la zone spécifique de 1900 mètres car de nombreux artefacts auraient été trouvés dans cette zone dans les années 1970 et 1980. Au fil des ans, les archéologues se sont rendus sur les terrains accidentés en été lorsque la glace a fondu et est revenue avant que la neige ne recouvre les montagnes et les cols.

Ils trouvé des objets fascinants enfouis dans la glace tels que des lances qui appartenaient à l’époque des Vikings, des bâtons effrayants qui indiquaient la chasse au renne dans les montagnes enneigées. La glace contenait également du crottin de cheval en abondance relativement élevée, ce que les archéologues ont interprété comme une preuve que la région était un véritable col de montagne. Ils ont également trouvé des crânes de chevaux, des fers à cheval et des restes de fourrage pour chevaux. Fait intéressant, il y avait aussi des ruines d’abris en pierre. Les résultats ont été publiés dans la revue Antiquity l’année dernière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici