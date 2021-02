LE CAIRE (AP) – Des archéologues américains et égyptiens ont mis au jour ce qui pourrait être la plus ancienne fabrique de bière connue dans l’un des sites archéologiques les plus importants de l’Égypte ancienne, a déclaré mercredi un haut responsable des antiquités.

Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, a déclaré que l’usine avait été découverte à Abydos, un ancien cimetière situé dans le désert à l’ouest du Nil, à plus de 450 kilomètres (280 miles) au sud du Caire.

Il a dit que l’usine remonte apparemment à la région du roi Narmer, qui est largement connu pour son unification de l’Égypte ancienne au début de la première période dynastique (3150 avant JC-2613 avant JC).

Les archéologues ont trouvé huit immenses unités – chacune mesure 20 mètres (environ 65 pieds) de long et 2,5 mètres (environ 8 pieds) de large. Chaque unité comprend environ 40 bassins de poterie sur deux rangées, qui avaient été utilisés pour chauffer un mélange de céréales et d’eau pour produire de la bière, a déclaré Waziri.

La mission conjointe est coprésidée par le Dr Matthew Adams de l’Institut des Beaux-Arts de l’Université de New York et Deborah Vischak, professeur adjoint d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Égypte ancienne à l’Université de Princeton.

Adams a déclaré que l’usine avait apparemment été construite dans cette région pour fournir des rituels royaux avec de la bière, étant donné que les archéologues ont trouvé des preuves montrant l’utilisation de la bière dans les rites sacrificiels des anciens Egyptiens.

Les archéologues britanniques ont été les premiers à mentionner l’existence de cette usine au début des années 1900, mais ils n’ont pas pu déterminer son emplacement, a déclaré le ministère des Antiquités.

Avec ses vastes cimetières et ses temples des premiers temps de l’Égypte ancienne, Abydos était connue pour ses monuments honorant Osiris, le dieu des enfers de l’Égypte ancienne et la divinité responsable du jugement des âmes dans l’au-delà.

La nécropole avait été utilisée dans toutes les périodes de l’histoire égyptienne, de la préhistoire à l’époque romaine.

L’Égypte a annoncé des dizaines de découvertes anciennes au cours des deux dernières années, dans l’espoir d’attirer plus de touristes.

L’industrie du tourisme a été sous le choc de la tourmente politique qui a suivi le soulèvement populaire de 2011 qui a renversé l’autocrate de longue date Hosni Moubarak. Le secteur a également subi un nouveau coup l’an dernier par la pandémie de coronavirus.