Les ouvriers du bâtiment en Espagne ont fait une découverte inattendue qui, selon les archéologues, pourrait les aider à mieux comprendre la conquête musulmane de la péninsule ibérique.

La découverte de plusieurs centaines de corps dans le nord-est du pays indique qu’une communauté musulmane établie vivait dans la région. On pense que le cimetière est l’une des nécropoles musulmanes les plus anciennes et les mieux conservées d’Espagne. Une fois les tests ADN terminés, les chercheurs espèrent qu’ils fourniront des indices sur la conversion de la région à l’islam.

Des ouvriers sont tombés sur les restes humains en élargissant une route à Tauste, une petite ville de la province de Saragosse.

Les archéologues ont ensuite découvert 400 tombes contenant plus de 4 500 corps datant du 8ème siècle.

Les fouilles à Tauste ont commencé en 2010. Les archéologues ont déterminé que les tombes étaient musulmanes parce que les squelettes faisaient face à la Mecque, conformément aux traditions islamiques.

La découverte suscite l’espoir d’une compréhension plus profonde de l’histoire du pays après la conquête musulmane de la péninsule ibérique au début des années 700.

Après avoir subi une analyse ADN, les restes seront transférés dans un musée.

