Des archéologues découvrent un pub médiéval du XIIIe siècle en Angleterre

Un site archéologique près de la ville de Beverly, dans le Yorkshire, en Angleterre, a récemment révélé ce que les chercheurs pensent être une taverne ou une auberge de la période médiévale. La fouille est considérée comme l’un des villages médiévaux les mieux conservés du Royaume-Uni. Les travaux archéologiques, situés dans un champ à High Hunsley, ont mis au jour un grand nombre de cruches et de gobelets en poterie, ce qui suggère que l’endroit aurait pu être un pub ou une auberge communautaire, a déclaré Emma Samuel, directrice adjointe du site.

Parlant de la théorie suggérant qu’il s’agissait d’une auberge ou d’une taverne pour voyageurs, Samuel a déclaré au Guardian : « La poterie que nous recevions ne semblait pas convenir à une habitation purement domestique. Nous recevions beaucoup de poignées de cruches. Elle a ajouté que la conception remonte aux alentours du XIIIe siècle et aurait pu être une sorte de grande maison.

Une autre théorie suggérait que l’endroit aurait pu être une hôtellerie puisque les archéologues ont également trouvé des os de moutons et de bovins. « Les os, appartenant aux moutons et aux vaches, ont été soigneusement dépecés. Peut-être que les gens se sont réunis ici pour manger ? Il y avait peut-être une auberge ici », a déclaré Samuel à la BBC.

À l’époque médiévale, il n’était pas jugé sûr de voyager la nuit. C’est là que ces auberges seraient utiles. Les personnes en déplacement restaient pour la nuit et prenaient de la nourriture, de la bière et se reposaient. Samuel a mentionné que les gens parcouraient de longues distances et que ceux qui faisaient de longs trajets passaient la nuit dans des tavernes. “C’était un mythe que tout le monde possédait des chevaux à l’époque. Ils n’ont pas. Les chevaux étaient chers. Les gens marchaient souvent », a-t-elle déclaré.

Les fouilles communautaires ont également trouvé d’autres reliques et éléments de preuve qui étayaient l’affirmation selon laquelle le site abritait un bâtiment important. Ils ont trouvé du plomb de fenêtre, des tuiles et de multiples pierres travaillées. Une myriade de couteaux ont également été extraits du site de fouilles. Les chercheurs pensaient que le lieu avait une histoire très profonde, dont seule la surface est révélée pour l’instant.

