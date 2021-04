La ville, qui remonte au roi Amenhotep III, qui dirigeait l’Égypte entre 1391 avant JC et 1353 avant JC, était autrefois la plus grande colonie administrative et industrielle de l’ancien empire, a déclaré l’archéologue en chef Zahi Hawass dans un communiqué.

Le site a été surnommé le «Cité dorée perdue de Louxor» et est considéré comme l’un des plus grands sites antiques du genre découverts en Égypte.

Les ruines se vantent de rues de la ville intactes flanquées de maisons avec des murs jusqu’à 10 pieds de haut. Les archéologues ont également découvert des salles remplies d’outils de la vie quotidienne, laissées par les anciens habitants de la ville « Comme si c’était hier, » dit la déclaration. Des anneaux, des récipients en poterie colorés, des moules de coulée pour fabriquer des amulettes, des pots servant à transporter de la viande et divers types d’outils ont été mis au jour pendant les fouilles. Une grande boulangerie «complète avec des fours et des poteries de stockage» a également été découverte.

Les photographies montrent les ruines d’anciennes maisons, ainsi qu’une gamme de poteries, d’artefacts et de restes humains déterrés par des archéologues.

Décrite comme une Pompéi égyptienne en raison de la qualité de sa conservation, la ville a suscité une émotion considérable parmi les principaux experts.

Betsy Bryan, professeur d’égyptologie à l’Université Johns Hopkins, a déclaré que c’était l’une des plus grandes découvertes depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922.

Les fouilles, qui ont commencé en septembre, n’ont mis au jour que la partie sud de la ville, la région nord restant à explorer. Les archéologues disent qu’il y a aussi un cimetière et une zone avec des tombes qui n’ont pas encore été révélées.

