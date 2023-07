Des archéologues de Louisiane sauvent des artefacts vieux de 12 000 ans des catastrophes naturelles et des pillards

VERNON PARISH, La. (AP) – Longtemps enterrés sous les bois du centre-ouest de la Louisiane, des outils en pierre, des pointes de lance et d’autres preuves de personnes vivant dans la région il y a 12 000 ans sont devenus plus exposés et vulnérables, en raison des ouragans, inondations et des pillards.

Cet été, les archéologues ont creusé avec précaution le sol sur le site de la paroisse de Vernon dans la forêt nationale de Kisatchie. Ils ont passé au crible la terre pour déterrer et préserver les preuves de l’occupation préhistorique de la région.

« Le site semble avoir été continuellement occupé tout au long de la préhistoire, comme en témoigne un large éventail d’outils en pierre et de poterie datant de chaque époque culturelle amérindienne jusqu’au contact européen », a déclaré le US Forest Service dans un communiqué de presse.

Le site a été découvert par des géomètres en 2003, selon le Service des forêts. Après que les ouragans Laura et Delta ont déraciné des arbres, perturbant et exposant certains des artefacts, les responsables de la forêt nationale de Kisatchie ont utilisé l’argent de secours pour commencer des fouilles de sauvetage afin d’en savoir plus sur le site et de le préserver.

« Entre le pillage et les dégâts causés par l’ouragan, nous risquions vraiment de perdre ce site avec le temps », a déclaré l’archéologue du Service forestier Matthew Helmer lors d’une visite médiatique du site en juin.

Helmer, a parcouru des zones déjà fouillées, indiquant des changements dans la couleur et la texture du sol qui, comme les artefacts bruts en cours de fouille, peuvent donner des indices alors que les chercheurs travaillent pour déterminer des faits sur les personnes qui ont occupé la zone à différents moments au cours des millénaires.

« Nous écrivons vraiment l’histoire de ces peuples qui vivaient avant 1492, remontant à plus de 10 000 ans », a déclaré Helmer.

C’est une opportunité bienvenue pour Mark Rees, professeur d’archéologie à l’Université de Louisiane à Lafayette et directeur du Louisiana Public Archaeology Lab.

Pourtant, Rees déplore que le travail soit entravé par des personnes qui ont fait des fouilles non autorisées et se sont enfuies avec du matériel du site.

« C’est comme entrer dans les archives et trouver un livre si rare qu’il est unique en son genre et qu’il est antérieur à l’écriture de lui-même, c’est comme arracher une page de ce livre et repartir avec », a déclaré Rees.

Les artefacts récupérés seront triés, catalogués et examinés au fur et à mesure que les chercheurs du laboratoire d’archéologie chercheront à déterminer les cultures passées sur le site.

___

McGill a rapporté de la Nouvelle-Orléans.

Stephen Smith et Kevin Mcgill, Associated Press