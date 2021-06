Des archéologues croates découvrent des squelettes enterrés dans des pots en céramique datant du IVe siècle

Dans une nouvelle découverte fascinante, des archéologues croates ont mis au jour une nécropole lors de leurs fouilles sur le devant du palais de Radošević sur l’île de Hvar. La nécropole se composait des restes de 32 personnes dont certaines ont été enterrées dans des pots en céramique datant de la fin du 4ème et du début du 5ème siècle après JC. Selon le Daily Mail, les sépultures étaient extrêmement bien conservées et beaucoup d’entre elles comportaient des objets funéraires comprenant de petites cruches en céramique, des pièces de monnaie et des ustensiles. Un mur qui appartiendrait à une colonie de la fin du Ve siècle avec une porte de la ville a également été découvert par les chercheurs lors de cette opération de fouille. Les experts disent que l’enterrement dans des pots en céramique était une pratique très courante dans les temps anciens, bien qu’elle soit réservée aux nourrissons et aux enfants. Cependant, l’âge des restes trouvés sous l’enceinte du palais Radošević n’a pas encore été déterminé.

Au total, l’équipe a trouvé un total de 20 tombes, dont certaines considéraient plusieurs individus. En parlant dans un communiqué, les chercheurs ont souligné que les nécropoles étaient extrêmement bien conservées et que cette nouvelle découverte sera très précieuse pour les études à mener dans les prochains jours.

Ils ont ajouté que la plupart des tombes étaient décorées avec des cruches et des lampes en céramique ainsi que des bouteilles en verre, des récipients, de l’argent et d’autres ustensiles. Les découvertes donnent un aperçu approfondi de l’ancienne production locale de céramique antique ainsi que des liens commerciaux de cette époque.

Les chercheurs pensaient que ces découvertes étaient les plus importantes de toutes les découvertes d’antiquités qu’ils ont rencontrées à Hvar jusqu’à présent. Il donne également l’aperçu le plus détaillé des rituels funéraires de cette période.

Ces dernières découvertes ont été faites au cours des fouilles de deux mois qui ont été menées sur le site par le cabinet de conseil en archéologie Kantharos – en vue de la construction d’une nouvelle bibliothèque et d’une salle de lecture sur le terrain du palais.

