Des arbres géants tombent toujours malgré le retard de financement des forêts anciennes pour les Premières Nations de la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a demandé aux Premières Nations si elles voulaient que les forêts anciennes soient mises à l’écart de l’exploitation forestière, laissant du temps pour la planification à long terme de la conservation et du développement durable, mais elle n’a pas encore financé le processus à grande échelle, selon les défenseurs.

En attendant, certains des arbres les plus grands et les plus anciens sont abattus.

Plusieurs années avant que le gouvernement de la Colombie-Britannique ne lance le processus en novembre dernier pour reporter l’exploitation forestière dans les forêts anciennes menacées de perte permanente de biodiversité, la Première Nation d’Ahousaht élaborait la vision de l’utilisation des terres pour son territoire sur l’île de Vancouver.

C’est après une analyse minutieuse qu’Ahousaht a décidé comment équilibrer les résultats environnementaux et économiques, a déclaré Tyson Atleo, un chef héréditaire de la nation dont le territoire s’étend sur Clayoquot Sound, une réserve de biosphère mondialement reconnue.

Ahousaht a en grande partie fait le travail sans financement public majeur, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, la nation a obtenu des subventions et le soutien d’organisations telles que Nature United, l’organisme de bienfaisance où Atleo travaille en tant que directeur du programme de solutions climatiques naturelles.

“C’est un travail long et difficile qui fait partie de l’édification de la nation”, a déclaré Atleo.

“Vous devez avoir une vision, et pour avoir une vision, vous devez avoir les ressources, et pour mettre en œuvre la vision, vous devez avoir des partenariats avec les gouvernements de la Couronne, probablement des sociétés, ainsi que des soutiens (non gouvernementaux ) partenaires, et vous devez avoir une vision de votre avenir économique », a-t-il déclaré.

Les nations voisines Hesquiaht et Tla-o-qui-aht travaillaient sur des plans similaires à l’automne 2020, lorsque le gouvernement de la Colombie-Britannique a émis une ordonnance pour reporter l’exploitation forestière sur plus de 170 000 hectares de forêts anciennes autour de Clayoquot Sound, pendant que cela fonctionne avec les nations pour établir des aires protégées permanentes.

Ahousaht était en faveur du report parce que la nation croit «très fermement (en) la préservation des systèmes de croissance ancienne… non seulement pour les avantages économiques potentiels de la protection, mais pour les avantages écologiques et culturels», a ajouté Atleo.

Il y a un an, la Colombie-Britannique a annoncé qu’un groupe d’experts avait cartographié 2,6 millions d’hectares de forêts anciennes identifiées comme « rares, à risque et irremplaçables ».

Dans le même temps, la province a demandé à 204 Premières Nations de décider si elles appuyaient le report de l’exploitation forestière dans ces zones pour une période initiale de deux ans, laissant le temps à la province de développer « une nouvelle approche de gestion durable des forêts qui donne la priorité à la santé des écosystèmes ». et la résilience de la communauté.

Cependant, il n’a pas encore annoncé de financement important pour soutenir le processus complexe permettant aux nations d’envisager comment préserver les forêts anciennes tout en développant des sources alternatives de revenus et des opportunités économiques alignées sur les objectifs d’intendance.

La conservation a des coûts économiques, a déclaré Atleo, en particulier dans les communautés qui dépendent des revenus forestiers. Il doit être associé à une sorte de compensation ou de soutien à une diversification économique durable, a-t-il déclaré.

“La communauté philanthropique s’intensifie et offre une dotation d’intendance dans le cas de (Clayoquot Sound) en raison de la grande diversité biologique de la région, mais c’est un modèle que nous devrions examiner publiquement”, a-t-il déclaré.

“Le gouvernement n’a peut-être pas de vision à long terme, ce qui signifie pour moi qu’il y a de la place pour que les nations interviennent et définissent ce que cette vision pourrait être”, a-t-il ajouté.

Dans sa dernière mise à jour publique sur les zones de report fournie il y a près de huit mois, le ministère des Forêts a déclaré que la province avait reçu des réponses de 75 Premières Nations en faveur de reports sur 1,05 million d’hectares de forêts à risque, tandis que 60 avaient demandé plus de temps et sept avaient indiqué qu’ils n’appuyaient pas le plan.

En réponse à une demande concernant la superficie totale réservée au cours de la première année du processus de report, le ministère a déclaré qu’il travaillait à une mise à jour dans un proche avenir.

À moins qu’une Première Nation n’exprime son soutien aux reports sur son territoire, les zones restent ouvertes à l’exploitation forestière potentielle et aux demandes de nouveaux permis d’exploitation forestière.

Environ 9 300 hectares des reports proposés – une superficie 23 fois la taille du parc Stanley de Vancouver – ont été exploités au cours de la dernière année, a indiqué le ministère.

Les zones de report contiennent certaines des forêts anciennes les plus vastes et les plus importantes sur le plan écologique de la Colombie-Britannique, a déclaré TJ Watt, un photographe dont les images d’arbres anciens avant et après l’exploitation forestière ont attiré l’attention mondiale pour la première fois en 2020.

Les photos de Watt du bassin versant de Caycuse, dans le sud-ouest de l’île de Vancouver, montrent des arbres massifs, puis leurs souches après leur coupe. Certains ont été enregistrés quelques mois avant d’être identifiés dans le cadre du processus de report, a-t-il déclaré.

Environ 15 000 hectares des zones de report proposées avaient déjà été exploitées au cours de l’année précédant l’annonce en novembre dernier, a indiqué le ministère des Forêts.

Une autre zone du Caycuse a été enregistrée quelques mois après le début du processus de report, a déclaré Watt, qui utilise le GPS, la géolocalisation sur ses photos, des données accessibles au public et des images satellites pour confirmer l’emplacement et l’état des blocs coupés.

La cartographie accessible au public de la province montre que les blocs de coupe chevauchent les zones de report proposées pour les vieilles forêts dans la région de Caycuse et d’autres régions de la Colombie-Britannique.

Le bassin versant de Caycuse est situé sur le territoire de la Première Nation Ditidaht.

Joint par téléphone, le conseiller en chef de Ditidaht, Brian Tate, a déclaré qu’il avait un emploi du temps chargé et qu’il ne pouvait pas commenter l’exploitation forestière ancienne sur le territoire national.

Teal-Jones, la société forestière qui détient les droits sur les blocs de coupe dans le bassin versant de Caycuse, a déclaré dans un communiqué qu’elle ne récolte pas dans les zones qui ont été différées.

Watt a déclaré qu’il estimait que la Colombie-Britannique mettait les Premières Nations dans une position injuste en leur demandant de choisir entre générer des revenus forestiers et suspendre l’exploitation forestière sans compensation ni soutien au développement économique et écologique durable.

Le financement de la conservation est l’élément clé qui a permis la protection à grande échelle des forêts anciennes dans la forêt pluviale du Grand Ours, a déclaré Watt, un explorateur du National Geographic dont les travaux ont été financés par la Société géographique royale du Canada.

Cela pourrait signifier développer l’écotourisme ou la pêche durable, ou élargir les programmes de gardiens autochtones, qui soutiennent une variété d’emplois terrestres.

“Rien de tout cela ne peut arriver gratuitement”, a déclaré Watt.

« Il faut un certain leadership de la part de la province pour dire : ‘On vous a pris pendant plus d’un siècle, maintenant on vous demande de protéger ces forêts parce que c’est une urgence écologique, voici comment on va aider à faire c’est possible », a déclaré Watt, qui travaille avec l’Ancient Forest Alliance, un groupe de défense basé en Colombie-Britannique.

Dans un e-mail, le ministère des Forêts a déclaré que la Colombie-Britannique travaillait actuellement à la mise en place d’un nouveau mécanisme de financement de la conservation pour soutenir la protection permanente des forêts anciennes.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a commencé à partager les revenus forestiers avec les Premières Nations au début des années 2000. Au printemps dernier, il a plus que doublé le montant qu’il partage avec les pays éligibles, ce qui a entraîné une augmentation estimée à 63 millions de dollars cette année, a indiqué le ministère.

En réponse à une série de questions, le ministère a déclaré que l’augmentation « ferait plus que compenser » tout impact à court terme sur les revenus découlant des reports de croissance ancienne.

La province n’a reçu aucune demande directe d’indemnisation des Premières Nations comme condition pour soutenir les reports temporaires, a-t-elle déclaré.

La Colombie-Britannique a fourni un peu moins de 12,7 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les Premières nations tout au long du processus de report, ce qui représente environ 20 000 $ par année pour chaque nation.

À l’époque, le grand chef Steward Phillip de la BC Union of Indian Chiefs a qualifié ce financement de « totalement insuffisant pour entreprendre les travaux ».

Le budget de 2022 de la province a prévu 185 millions de dollars sur trois ans pour soutenir l’industrie forestière, ses travailleurs et les Premières Nations pendant les reports.

Watt a noté que le gouvernement fédéral avait engagé jusqu’à 55,1 millions de dollars sur trois ans pour établir un « Old Growth Nature Fund » de la Colombie-Britannique dans son budget plus tôt cette année.

L’argent serait disponible en 2022-2023, mais il est conditionnel — le gouvernement de la Colombie-Britannique doit égaler l’investissement fédéral afin d’établir le fonds.

Le ministère de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources de la Colombie-Britannique n’a pas répondu à la question de savoir si la province envisageait d’égaler l’engagement d’Ottawa.

Dallas Smith, membre de la nation Tlowitsis sur la côte est de l’île de Vancouver qui a aidé à négocier l’accord de protection de la forêt pluviale du Grand Ours, a déclaré que le manque de financement est une lacune dans le processus de report et que la Colombie-Britannique n’a pas encore communiqué de plan clair pour aider First Nations avec une planification à long terme.

“Même si les nations voulaient protéger davantage, (la province) n’avait pas la capacité de s’asseoir et de traiter avec toutes ces nations et d’avoir un processus de planification”, a déclaré Smith.

Brenna Owen, La Presse Canadienne

