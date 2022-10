Des arbitres féminines pionnières figurent dans la dernière bande originale “Light the Sky”

Le quatrième single de la bande originale multi-chansons de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 met en lumière le pouvoir des femmes et célèbre l’inclusion révolutionnaire des arbitres féminines lors de la toute première Coupe du Monde de la FIFA au Moyen-Orient en mettant en vedette les six officiels qui officieront lors de la tournoi.

Stephanie Frappart de France, Salima Mukansanga du Rwanda et Yoshimi Yamashita du Japon prendront en charge les matchs au Qatar, tandis que Neuza Back du Brésil, Karen Diaz Medina du Mexique et Kathryn Nesbitt des États-Unis seront les arbitres assistants, selon un communiqué de la FIFA.

Le clip atmosphérique et énervé de la chanson met en vedette quatre des chanteuses les plus célèbres du monde arabe – Balqees, Nora Fatehi, Manal et Rahma Riad. La maroco-canadienne Nora Fatehi, une actrice connue de Bollywood, a interprété des lignes en hindi dans la chanson.

“Light The Sky” présente la voix envoûtante du chanteur émirati Balqees, de la sensation maroco-canadienne Nora Fatehi, de la superstar irakienne Rahma Riad et de l’auteur-compositeur-interprète primé Manal du Maroc.

Le quatrième single fait suite aux succès mondiaux Hayya Hayya (Better Together), Arhbo et The World is Yours to Take, avec d’autres sorties à suivre avant le début du tournoi le 20 novembre.

La bande-son officielle multi-chansons, menée par la stratégie FIFA Sound, rassemble des artistes, des fans et des joueurs pour partager leur passion en combinant les langages universels de la musique et du football.

“Light The Sky nous dit de” crier si tu es avec moi “et donne vie à l’esprit de célébration communautaire de la Coupe du Monde de la FIFA – un message énergisant alors que nous attendons avec impatience un tournoi de premières qui changera la donne”, FIFA Entertainment Le directeur et producteur de chansons RedOne a déclaré.

“C’est une chanson inspirante avec ses racines fermement ancrées au Moyen-Orient. Il est également normal que les toutes premières femmes arbitres d’une Coupe du Monde de la FIFA fassent partie de cette version qui touchera les amateurs de football et de musique de tous âges.

En comparant le jeu à la musique, Nora Fatehi, sensation de Bollywood, a déclaré: «Le football, comme la musique, est un langage universel qui a un public passionné – et j’en ai été témoin de mes propres yeux partout où j’ai voyagé à travers le monde. Ce fut un privilège de collaborer avec des femmes aussi passionnées et talentueuses pour créer quelque chose qui célèbre nos racines et l’excitation de la Coupe du Monde de la FIFA.

“C’est incroyable que cet événement footballistique extraordinaire se déroule au Moyen-Orient”, a déclaré Rahma Riad. “J’ai hâte que le monde découvre notre belle région”, a-t-elle ajouté.

Balqees a déclaré : « C’est un événement qui rassemblera des gens du monde entier et, à travers « Light The Sky », nous montrons comment nous pouvons nous élever mutuellement et créer quelque chose de vraiment mémorable.

La chanson porte un message inspirant d’espoir et de solidarité; une célébration d’une Coupe du Monde de la FIFA révolutionnaire pour notre région, ainsi que la force, la créativité et la détermination des femmes, a déclaré Manal.

