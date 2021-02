Les applications de rencontre sont en plein essor dans le verrouillage – non plus seulement un moyen de connexion mais aussi une simple interaction à un moment où le coronavirus inflige la solitude à des millions de personnes.

Rodrigo, 18 ans, n’avait jamais envisagé de rejoindre une application de rencontres avant que les mois d’ennui de verrouillage ne lui aient finalement forcé la main.

« Au début, nous nous sommes dit que la crise allait passer, qu’il fallait juste avoir un peu de patience. Mais quand le temporaire devient permanent, il faut essayer de nouvelles choses », a-t-il dit.

Avec l’école principalement en ligne et les options limitées pour sortir avec des amis, «j’avais le sentiment de passer toute ma vie avec mes parents».

Rodrigo visite désormais des applications de rencontres tous les jours. Plus que simplement chasser le frisson d’un branchement, ils sont devenus un endroit pour simplement passer du temps.

Il s’est lié d’amitié avec quatre personnes de son âge grâce aux applications et discute avec elles quotidiennement – une façon de «soulager le stress et la frustration» de la pandémie, dit-il.

« C’est tout ce qu’il nous reste », soupire-t-il, d’autant plus que le Portugal a été replongé dans le lock-out le mois dernier.

Match, le groupe qui comprend plusieurs applications de premier plan telles que Tinder, Hinge et Meetic, affirme avoir ajouté plus d’un million d’utilisateurs au dernier trimestre de 2020, en hausse d’environ 12% à environ 11 millions dans le monde.

« Cela ressemble à un cliché, mais les applications m’ont vraiment empêché de sombrer », a déclaré Sébastien, un étudiant de 19 ans en France.

« Quand nous ne pouvons pas aller à l’université et que les bars, les restaurants et les cinémas sont tous fermés, nous passons des journées entières seules à cuisiner. C’est horrible », dit-il.

Regarder toi date

Les échanges commencent par texte avant de passer aux chats vidéo – une fonction sur laquelle les applications de rencontres se sont de plus en plus concentrées depuis que la pandémie a exclu la prochaine étape habituelle d’un rendez-vous physique.

Martha, une Londonienne de 41 ans, a trouvé que Zoom sortirait un peu une tâche difficile, même si cela lui évite d’avoir à se soucier du parfum.

« Le plus grand défi que j’ai trouvé avec les rencontres avec Zoom … était à quel point il est étrange de se regarder parler et rire », dit-elle.

Elle soupçonne que beaucoup de gens se sont sentis comme elle – que la pandémie pourrait en fait être une occasion de se concentrer sur la rencontre de M. ou Mme Right, « mais d’une manière ou d’une autre, il est plus difficile de me motiver quand je ne sais pas quand je les rencontrerai en personne. , quand je pourrai avoir un flirt et un snog. «

Martha a finalement rencontré quelqu’un. Elle ne sait pas si cela va durer, mais cela a au moins fourni un peu de compagnie pendant les mois d’hiver sombres du verrouillage prolongé de la Grande-Bretagne.

D’autres ont eu un succès du jour au lendemain.

Ana, 31 ans, une Espagnole de Valladolid, a mis moins de 24 heures pour trouver quelqu’un sur Tinder et ils sont restés en couple depuis.

«Vers la fin de 2020, je me suis convaincu de faire un essai pendant quelques jours, tout en jurant que si les conversations me mettaient mal à l’aise, ou si je ne trouvais pas une chaussure qui me va, je la laisserais tomber». elle a dit.

A l’autre bout du monde à Tokyo, Ambroise, 32 ans, traductrice, n’a pas eu cette chance jusqu’à présent.

Ne voulant pas risquer de se rencontrer en personne, elle dit que la plupart de ses relations se sont étouffées après un certain temps, même si Tinder a fourni un exutoire lorsque son moral baisse.

« Je n’ai pas vraiment d’espoir (de trouver l’amour) en ligne … mais pas d’espoir du tout dans la vraie vie », a-t-elle déclaré, ajoutant que lorsqu’elle quitte la maison « Je porte un masque et souvent des vêtements confortables avec pas de maquillage … tu sais, mode pandémique! «