Des applications comme Zelle, Venmo et d’autres sont utilisées pour vider les comptes bancaires des utilisateurs de smartphones

Si vous utilisez des applications de paiement mobile comme Zelle, Venmo et Cash App, vous devez vous inquiéter d’un stratagème utilisé par des criminels pour drainer de l’argent de votre compte bancaire. Les utilisateurs non autorisés peuvent accéder à un appareil déverrouillé et l’utiliser pour effectuer des achats avec les applications de paiement mobile en utilisant leurs données financières pour ouvrir de nouveaux comptes. Cela a conduit Manhattan DA Alvin Bragg Jr. à envoyer des lettres caractérisées par Semaine d’actualités comme « cinglant » pour les PDG des trois sociétés d’applications de paiement mobile susmentionnées exigeant que les entreprises prennent des mesures immédiates pour protéger les consommateurs.

Manhattan DA Bragg Jr. affirme que les applications financières sont la « cible la plus lucrative » pour les escrocs



Alors que certains utilisateurs de ces applications connaissent des difficultés financières après avoir utilisé les applications de paiement mobile peer-to-peer, Bragg Jr. a déclaré : « Le smartphone lui-même n’est plus la cible la plus lucrative pour les escrocs et les voleurs : ce sont les applications financières qu’il contient. voire des dizaines de milliers peuvent être retirés des comptes financiers en quelques secondes en quelques clics. Sans protections supplémentaires, la sécurité financière et physique des clients est mise en danger.

L’une des applications citées comme problématiques par le Manhattan DA était Cash App.

Bragg Jr. est le procureur de Manhattan, mais ce qu’il décrit est en réalité un problème à l’échelle nationale. Dans ses lettres aux PDG de Zelle, Venmo et Cash App, Bragg Jr. a écrit : « Au cours de la dernière année seulement, des vols ont eu lieu depuis Los Angeles, où plusieurs personnes se sont fait voler des milliers de dollars via Venmo sous la menace d’un couteau. à Orlando, où une femme a vu des milliers de personnes vider son Venmo après qu’un enfant lui ait demandé d’utiliser son téléphone. Des vols et des braquages ​​similaires ont été publiquement signalés en Virginie occidentale, en Louisiane, dans l’Illinois, au Kansas, au Tennessee, en Virginie et ailleurs aux États-Unis. “

Bragg Jr. explique que dans une version de l’arnaque, un inconnu s’approche d’un propriétaire de smartphone et lui demande d’emprunter son téléphone pour passer un appel, et alors qu’il est en possession de l’appareil de la victime, le voleur se transfère une grande somme d’argent en utilisant le l’application financière de la victime. Dans un autre stratagème, l’inconnu demande un don pour une cause précise et propose de transférer lui-même l’argent à l’aide du smartphone de la victime. Mais une fois le téléphone en possession de l’escroc, celui-ci transfère une grosse somme d’argent sur son propre compte.

Le moyen le plus simple d’éviter de se faire arnaquer est de ne permettre à personne d’autre que vous de tenir votre téléphone dans vos mains.



Bragg Jr. a écrit dans sa lettre aux PDG que “des mesures de sécurité supplémentaires visant à empêcher l’accès non autorisé à une utilisation illimitée de vos services financiers auraient permis d’éviter de tels crimes”. Le moyen le plus simple d’éviter de se faire arnaquer par de tels stratagèmes est de ne jamais confier votre smartphone à qui que ce soit. Ne vous laissez pas entraîner à abandonner le contrôle de votre combiné. Si quelqu’un vous aborde avec une histoire sanglante expliquant pourquoi il a besoin d’emprunter votre téléphone, dites non ou passez l’appel vous-même.

Un porte-parole de la société mère de Zelle, Early Warning Systems, a minimisé le nombre d’incidents tout en admettant qu’elle était au courant de l’activité criminelle mentionnée dans la lettre de Bragg Jr. La société a déclaré : « Moins d’un dixième de un pour cent des transactions sont signalées comme des fraudes ou des escroqueries, et ce pourcentage ne cesse de diminuer. »

Un porte-parole de Cash App a déclaré que la société était « déterminée à instaurer la confiance avec nos clients et à investir dans des domaines qui contribuent à construire une plate-forme sûre et sécurisée ». Il a ajouté qu’il travaillait « de manière proactive et diligente pour protéger l’argent de nos clients et atténuer le risque de fraude sur notre plateforme grâce à une combinaison de contrôles préventifs tels que l’authentification multifacteur, les limites de transactions sur compte, la détection des fraudes et l’éducation des consommateurs. “

Bragg Jr. a déclaré que les applications de paiement mobile doivent instaurer des mesures de sécurité similaires à la fonctionnalité de protection des appareils volés qu’Apple a récemment installée sur les modèles d’iPhone éligibles pour recevoir la mise à jour vers iOS 17.3. La fonctionnalité nécessite l’utilisation de Face ID ou Touch ID pour permettre d’effectuer certaines activités sensibles sur le téléphone s’il se trouve dans un endroit inconnu.

La nouvelle fonctionnalité nécessite également qu’une heure s’écoule entre le moment où un utilisateur d’iPhone apporte certaines modifications importantes à l’application FindMy, à Face ID, au mot de passe de l’identifiant Apple, etc. Passé l’heure, l’identité de l’utilisateur doit être vérifiée par Face ID ou Touch ID.