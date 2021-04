PayPal et d’autres applications de paiement mobile présentent des avantages pour les clients sans compte bancaire, mais aussi des inconvénients. | Illustration photo par Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Les applications mobiles comme Venmo, PayPal et bien d’autres comblent certaines lacunes pour les clients sans compte bancaire. Mais il y a aussi de gros inconvénients.

Evelynn Jones avait un compte bancaire auprès de Bank of America. Elle a perdu son compte bancaire après avoir déposé un chèque frauduleux qu’elle avait reçu par la poste. Ainsi, aujourd’hui, Jones, un pigiste qui travaille dans le marketing, utilise principalement trois alternatives: Fidelity, PayPal et Stripe.

Après le décès de sa mère, Jones a hérité du compte 401 (k) de sa mère, ce qui l’a amenée à utiliser un compte de gestion de trésorerie Fidelity pour ses transactions personnelles. Pour ses transactions commerciales, elle utilise principalement PayPal et Stripe. Elle utilise le dernier des deux autres, car son logiciel de gestion des clients HoneyBook traite les paiements avec Stripe.

Jones est parmi d’autres qui s’appuient sur des applications de paiement mobile. Une enquête Nerdwallet de février 2020 a révélé que près de 4 répondants sur 5 utilisent des applications de paiement mobile, notamment Venmo, Cash App, Apple Pay et PayPal. Selon l’enquête Nerdwallet, l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens utilisent les applications sont pour transférer des fonds à leur famille ou à des proches (61%), payer des achats en ligne (40%) et envoyer des fonds à des amis (37%).

Selon un rapport de la Réserve fédérale de mai 2020, en 2019, 6% des adultes n’étaient pas bancarisés – sans compte bancaire – et 16% étaient sous-bancarisés ou avaient un compte bancaire, mais dépendaient de services comme les prêts sur salaire, les services d’encaissement de chèques ou l’argent. ordres. La Fed a également noté que les consommateurs non bancarisés et sous-bancarisés étaient plus susceptibles d’avoir moins d’éducation ou de faire partie d’un groupe minoritaire racial ou ethnique.

Étant donné que les consommateurs sous-bancarisés et non bancarisés utilisent des applications de paiement pour envoyer facilement de l’argent à d’autres personnes, mieux gérer leur argent et accéder à des services financiers autrement inaccessibles, ces outils peuvent également entraîner des frais coûteux, un manque de service client et des risques de cybersécurité. Si elles ne sont pas traitées, les applications de paiement pourraient reproduire davantage les inégalités hors ligne pour les utilisateurs non bancarisés ou sous-bancarisés.

Les applications de paiement mobile semblent être assez populaires parmi la génération Y et les consommateurs de la génération Z. La génération Y fait partie des principaux utilisateurs des applications de paiement mobile (94%), suivie des consommateurs de la génération Z (87%), selon l’enquête de Nerdwallet.

« Je parie que les membres de la génération Z tirent très vite là-haut, car beaucoup d’entre eux vieillissent en quelque sorte dans les années universitaires et s’envoient probablement de l’argent de cette façon », a déclaré Chanelle Bessette, spécialiste bancaire chez Nerdwallet, soulignant que son enquête est arrivée. juste avant que la pandémie de Covid-19 ne s’installe. «Beaucoup de gens ont simplement des applications de paiement intégrées à leurs téléphones, comme Google Pay ou Apple Pay, qui peuvent être des portefeuilles numériques ou un moyen de stocker de l’argent et de s’envoyer les uns aux autres. J’ai donc l’impression que chaque application de paiement a des fonctionnalités différentes qui la rendent intéressante pour des raisons uniques. «

Alors, pourquoi les applications de paiement sont-elles bonnes pour les personnes avec et sans compte bancaire?

Compte tenu des problèmes de propreté suscités par la pandémie de Covid-19, les paiements mobiles ont généralement été utilisés pour les transactions sans contact et sont donc meilleurs pour la santé publique, a déclaré Beibei Li, professeur agrégé d’informatique et de gestion à l’Université Carnegie Mellon. Pour les clients sous-bancarisés, en particulier, les applications de paiement mobile permettent aux consommateurs d’accéder à leur argent sans avoir à se rendre à un guichet automatique, ce qui peut être gênant pour les personnes vivant dans des communautés à faible revenu avec moins de guichets automatiques à proximité, a déclaré Li.

Pour Jones, PayPal lui est particulièrement utile en tant que pigiste car il suit et organise les transactions commerciales et facilite la recherche de transactions spécifiques. Il était logique de conserver ses fonds dans Stripe, et PayPal avait du sens étant donné que les clients utilisent souvent ces plates-formes pour transférer de toute façon, a-t-elle déclaré.

Li a noté que, selon ses recherches sur les applications de paiement et d’autres applications bancaires mobiles, les consommateurs étaient en mesure de mieux gérer leur argent, notamment en encourant moins de frais de découvert et de retard de paiement par carte de crédit.

«Il semble que ces applications mobiles puissent mieux faciliter la gestion financière des gens en général. On voit bien qu’il y a un avantage pour les défavorisés [groups]», A déclaré Li.



Justin Sullivan / Getty Images Les guichets automatiques peuvent être sales ou rares dans certains quartiers.

Pour les consommateurs ayant de la famille dans d’autres pays, envoyer des fonds via des applications de paiement pourrait leur permettre d’effectuer des transactions via l’application de paiement elle-même plutôt que de déposer ces comptes directement, selon les circonstances, a déclaré Bessette.

Certaines applications de paiement peuvent charger des fonds sur une carte prépayée et ajouter cette carte à leur compte comme solution de contournement pour les consommateurs non bancarisés, a-t-elle ajouté.

Les applications de paiement pourraient-elles créer des inégalités numériques?

Citant l’accent mis par les banques sur les actionnaires et leurs résultats, Jones a exprimé son scepticisme quant à la fiabilité des banques; cependant, elle a décidé d’ouvrir un compte chez Lili, une banque mobile ciblant les pigistes. Mais les applications de paiement ont leurs propres maux de tête: les frais, le service client, l’accès aux guichets automatiques et les documents financiers fournis par les plates-formes.

Jones a basculé vers le freelance plus d’une fois et son dernier passage a commencé en mars 2019, avant le début de la pandémie. Lorsqu’elle facture des clients pour un travail indépendant, Jones intègre les frais PayPal dans ses tarifs horaires et de projet. Elle a une fois compté les frais qui allaient à la plate-forme de paiement et s’est rendu compte que ces fonds auraient pu être réinvestis dans l’entreprise.

Les comptes bancaires traditionnels et les applications de paiement peuvent être accompagnés de frais, a noté Bessette. Bien que les consommateurs à court d’argent puissent être confrontés à des frais de découvert coûteux, les applications de paiement comportent souvent leurs propres frais pour les transactions par carte de crédit et peuvent entraîner des intérêts pour des frais qui ne sont pas rapidement remboursés, a-t-elle déclaré. Cependant, comme d’autres entreprises de services financiers, les applications de paiement ont également introduit leurs propres cartes de crédit et de débit pour retirer de leurs comptes numériques.

«C’est juste un moyen pour ces entreprises de garder les gens sur leur plateforme»

«Je pense que c’est vraiment intéressant parce que c’est juste un moyen pour ces entreprises de garder les gens sur leur plate-forme», a déclaré Bessette. «Je vois cette tendance se produire et je pense que les applications de paiement essaient de faire quelque chose de similaire en capturant les clients dans leur écosystème financier. Beaucoup de gens ne changent pas nécessairement de compte bancaire très souvent, ils finissent donc par utiliser Venmo ou Cash App beaucoup plus fréquemment pour des services de type bancaire. «

Bien que l’expérience de Jones avec PayPal ait été bonne, les applications de paiement ont généralement une approche pratique du service client, choisissant de fournir aux utilisateurs des guides plutôt qu’une personne pour aider les utilisateurs dans leurs demandes, a-t-elle déclaré. Lauren Saunders, directrice associée du National Consumer Law Center, a également souligné le manque d’infrastructure de service client pour les applications de paiement. Contrairement aux banques traditionnelles, les applications de paiement n’ont pas de succursales de quartier où les clients peuvent obtenir un service individuel, a déclaré Saunders.

«La technologie fonctionne très bien jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas», a déclaré Saunders. «Pour les personnes à faible revenu qui n’ont peut-être qu’un téléphone, il est plus difficile de renvoyer de longs e-mails et de faire des recherches sur Internet, ou … ils n’ont peut-être pas le temps de passer des heures sur le téléphone en attente à essayer espère qu’ils peuvent atteindre une personne réelle. »

Lorsque Jones cherchait un appartement, elle a constaté que les rapports de PayPal n’aidaient pas vraiment à documenter ses revenus auprès des propriétaires. La recherche d’un appartement a été plus difficile pour elle en tant que travailleuse indépendante que pour les locataires salariés, et il serait utile d’avoir des rapports illustrant ses revenus récurrents, a-t-elle déclaré.

Faisant écho à des préoccupations similaires, Li a déclaré que les données de transaction des applications de paiement des clients à faible revenu ne sont pas incluses dans leurs évaluations de solvabilité, ce qui signifie que les consommateurs éventuellement éligibles pourraient être exclus des services financiers traditionnels. Étant donné que les entreprises de services financiers traditionnelles utilisent davantage d’algorithmes d’apprentissage automatique pour évaluer les risques des consommateurs, leurs données peuvent ne pas prendre en compte les transactions des applications de paiement, ce qui peut ignorer l’image complète des habitudes de dépenses d’un client, a-t-elle déclaré.

«Cela aide les services financiers à mieux évaluer le risque de ces populations historiquement défavorisées et à essayer de mieux les servir en comprenant leur risque financier», a déclaré Li.

Mais si les banques commencent à exploiter les données des applications de paiement pour évaluer les risques, elles devraient le faire en gardant à l’esprit la confidentialité, a conseillé Li. Les consommateurs sous-bancarisés pourraient, par exemple, choisir de partager certains de leurs réseaux sociaux et activités financières en utilisant Venmo pour accéder à certains services financiers qui seraient autrement hors de portée, a-t-elle déclaré. Un article de 2020 co-écrit par Li a indiqué que l’analyse du risque financier des consommateurs à l’aide d’un smartphone peut rendre les produits financiers plus accessibles à un plus large éventail de consommateurs.

Outre les frais et le manque de service client accessible, Saunders a également exprimé des inquiétudes concernant les obstacles numériques et les risques de sécurité qui pourraient être particulièrement dommageables pour les consommateurs non bancarisés ou sous-bancarisés.

« La technologie fonctionne très bien jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas »

Pour les utilisateurs d’applications de paiement sans wifi sécurisé, les réseaux wifi publics sont moins sécurisés que l’utilisation de l’Internet 3G, 4G ou 5G disponible sur un smartphone, a déclaré Bessette. Selon un rapport du Pew Research Center de 2021, 7% de tous les adultes américains n’utilisent pas Internet, contre 48% en 2000. L’accès varie selon la géographie: 6% des adultes de banlieue ont déclaré ne pas être en ligne, contre 5% en dans les zones urbaines et 10 pour cent dans les zones rurales. Ce qui compte encore plus, ce sont les revenus et l’éducation. Alors que seulement 1% des adultes qui gagnent plus de 75 000 $ par an n’ont pas Internet, 14% des adultes qui gagnent moins de 30 000 $ ne l’ont pas, rapporte Pew.

Ainsi, pour les consommateurs non bancarisés et sous-bancarisés qui effectuent principalement des transactions via des téléphones portables, ils peuvent être confrontés à des contraintes technologiques si leur téléphone est obsolète ou s’ils vivent dans une zone rurale avec une mauvaise connectivité, a déclaré Saunders. En plus de cela, les consommateurs à faible revenu peuvent n’avoir que des forfaits de données limités ou utiliser des téléphones prépayés, ce qui signifie que leur expérience des outils bancaires mobiles pourrait être très différente, a-t-elle ajouté.

Parmi les principales préoccupations de Saunders concernant les applications de paiement, il y a les escroqueries ou les erreurs des consommateurs. Contrairement aux banques traditionnelles, les applications de paiement n’offrent que peu ou pas de protection contre la fraude pour les consommateurs victimes d’escroqueries ou transfèrent par erreur des fonds à la mauvaise personne, a-t-elle déclaré.

Selon l’enquête de Nerdwallet, moins d’un tiers (28%) des utilisateurs d’applications de paiement mobile achètent des produits en ligne à des étrangers. En moyenne, les utilisateurs détiennent 287 $ dans leurs comptes avant de transférer les fonds sur leurs comptes bancaires, selon l’enquête.

Bien sûr, ces escroqueries peuvent arriver à n’importe qui. Saunders a déclaré que son fils avait presque envoyé son dépôt de garantie sur un appartement à un possible escroc. Elle a également entendu un collègue qui a reçu de l’argent d’un étranger qui a appelé plus tard frénétiquement pour demander le remboursement. Son collègue et l’étranger ont tous deux appelé leurs institutions financières respectives, mais ils n’ont pas voulu intervenir.

« Si vous êtes à faible revenu, évidemment, chaque dollar compte et tout ce que vous perdez à un escroc ou à une erreur est d’autant plus dévastateur », a déclaré Saunders. «Vous ne devriez pas utiliser ces applications si la vitesse n’est pas importante et si vous avez un autre moyen d’envoyer de l’argent. Parce que si quelqu’un insiste pour être payé via l’une de ces applications, la sonnerie de l’alarme devrait se déclencher. «

Jones a déclaré qu’elle était consciente des risques associés aux applications de paiement, mais plutôt que de garder ses fonds au même endroit, elle pense qu’il est sage de répartir la richesse sur divers actifs, y compris les liquidités, les investissements ou même les métaux précieux.

Elle a dit qu’elle aimerait voir les banques investir encore plus dans la communauté et faciliter l’inscription des nouveaux clients. Contrairement aux banques classiques, les applications de paiement ne nécessitent pas de dépôt pour ouvrir le compte, a-t-elle noté.

Les banques sont «comme une relation, se marier», a observé Jones. Avec «les applications de paiement, vous pouvez sortir avec des amis. J’utilise PayPal. J’utilise Stripe. Vous sortez avec PayPal. Vous sortez avec Stripe. Vous essayez d’utiliser Cash App et Venmo. Vous pouvez en avoir plusieurs et l’inscription est rapide. »