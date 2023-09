Des appels interceptés révèlent la colère russe face aux pertes de guerre en Ukraine | Nouvelles du monde

Des soldats ukrainiens équipés d’un lance-grenades automatique UAG-40 et de munitions dans la forêt de Serebrianskyi, près de Kreminna (Photo : Global Images Ukraine via Getty Images) Un soldat russe face vers le bas La contre-offensive ukrainienne s’est plainte à sa femme qu’« ils nous foutent en l’air » alors que son unité a subi de lourdes pertes, révèlent des appels interceptés par Kiev. Le militaire, nommé Andrey, a comparé l’assaut aux pires moments de l’invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne nazie. « Pas de putains de munitions, rien… Devons-nous utiliser nos doigts comme baïonnettes ? » il gémit. Cet échange brutal n’est qu’un extrait de 17 appels téléphoniques passés par des soldats russes au cours des deux premières semaines de juillet par le Service de sécurité ukrainien (SBU), la principale agence de renseignement du pays. Les interceptions chargées de jurons, partagées avec Reuters par une source du renseignement ukrainien, fournissent un aperçu rare – quoique partiel – de la situation de certains soldats russes sur la ligne de front. L’agence de presse a vérifié l’identité des soldats en utilisant des comptes de messagerie ou des réseaux sociaux en leur nom, dont certains présentaient des photos d’eux en uniforme militaire. Un autre soldat, Maxim, de la région sibérienne d’Irkoutsk, a déclaré le 3 juillet à son épouse Anna : « C’est tout. Il ne reste plus de deuxième bataillon. Ils l’ont transformé en miettes. Des soldats ukrainiens tirent avec un lance-grenades SPG-9 dans la forêt de Serebrianskyi (Photo : Global Images Ukraine via Getty) Il a qualifié ses camarades morts de « cargo 200 », un terme inventé pendant la guerre de l’Union soviétique en Afghanistan pour désigner les cercueils en zinc utilisés pour ramener chez eux les corps des soldats russes morts. Souvent abrégé en « 200 », il est encore largement utilisé en Russie et en Ukraine pour décrire les soldats tués, tandis que « cargo 300 » désigne les blessés. « En gros, ils n’ont même pas pu récupérer les 300 (cargo). Les 300 sont devenus des 200 », a déclaré Maxim, ce qui signifie que les soldats blessés avaient été laissés pour mourir sur le champ de bataille. Alors que la Russie a jusqu’à présent largement endigué la riposte de l’Ukraine – le ministre de la Défense Sergueï Choïgou insistant sur le fait que la contre-offensive a échoué sur tous les fronts – les soldats interceptés se plaignent de lourdes pertes, d’un manque de munitions, d’entraînement et d’équipement adéquats, ainsi que d’un moral médiocre. . La Russie et l’Ukraine considèrent leurs pertes comme un secret d’État.



Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, photographié avec Vladimir Poutine, a déclaré que la contre-offensive ukrainienne avait échoué sur tous les fronts (Photo : Getty) Reuters a retracé l’histoire d’un soldat jusqu’au jour où il a été mobilisé, le 29 septembre, lorsque sa mère a posté une photo d’elle à côté de lui dans son uniforme avec la légende « ils l’ont emmené aujourd’hui ». En juillet, il a été entendu lui parler au téléphone des pertes dévastatrices que subissaient ses hommes sur le champ de bataille. «Ils ont été déchirés. Ils gisent là : ils ne peuvent même pas en récupérer certains. Ils sont déjà pourris – mangés par les vers », a-t-il déclaré le 12 juillet. Après que sa mère lui ait demandé « vraiment ? », il a poursuivi : « Imaginez, jeté en première ligne sans équipement, rien. » Plus: Tendance

Alexei a ridiculisé ses supérieurs et le haut commandement de l’armée pour avoir dissimulé la véritable ampleur des pertes de troupes. « Tout est dissimulé », a-t-il déclaré. Un quatrième soldat, également nommé Andrey, a parlé à sa femme le 5 juillet des problèmes rencontrés pour récupérer les troupes blessées et mortes sur le champ de bataille ainsi que des lourdes pertes subies par une compagnie russe. « Les gars ont été foutus hier », dit-il. « Toute la neuvième compagnie a été réduite à néant – cela représente 72 personnes. Il reste 17 gars. Les responsables russes ont déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun projet de nouvelle vague de mobilisation, et qu’elle se concentrait sur le recrutement de soldats professionnels. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré en juillet que 185 000 nouvelles recrues avaient rejoint l’armée en tant que soldats professionnels sous contrat depuis le début de l’année. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d'utilisation appliquer.

