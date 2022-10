Des appels choquants de soldats russes fatigués aux familles révèlent la fureur contre Poutine en première ligne en Ukraine

POUR de nombreux soldats russes, c’est une guerre qu’ils ne veulent pas contre des gens qu’ils ne considèrent pas comme des ennemis.

Mais maintenant, les horreurs du bain de sang de Vladimir Poutine en Ukraine peuvent être entendues dans leurs propres mots.

Les horreurs du bain de sang de Vladimir Poutine en Ukraine peuvent être entendues dans les mots de ses soldats en première ligne après que des milliers de leurs appels téléphoniques chez eux ont été piratés Crédit : Getty

Les appels interceptés, publiés par le SBU ukrainien, incluent des témoignages de soldats russes sur des viols et des tortures – et sur le fait d’avoir tiré sur un homme à vélo Crédit : Avalon.red

Des milliers de leurs appels téléphoniques chez eux ont été piratés par les services de renseignement – ​​avec l’aide du GCHQ britannique.

Dans une cache, révélée par le New York Times, des troupes fatiguées traitent Poutine d’imbécile et avouent d’horribles crimes de guerre, notamment en abattant des civils non armés dans une forêt pleine de corps.

D’autres appels interceptés, publiés par le SBU ukrainien, incluent des récits de viol et de torture – et d’avoir tiré sur un homme à vélo.

Un soldat a parlé à sa mère d’une « mer de cadavres » dans une forêt. D’autres ont révélé les pertes catastrophiques de l’armée d’invasion – avec des unités presque totalement anéanties lors de l’assaut bâclé contre Kyiv.

Parler sur les téléphones portables était contraire aux ordres des soldats russes, mais scandaleusement répandu.

Le groupe de réflexion respecté RUSI a déclaré que les parachutistes d’élite russes avaient dévoilé leur objectif principal dans la première phase de la guerre en en discutant ouvertement.

Les forces armées ukrainiennes attendaient alors que les forces aéroportées du VDV tentaient de prendre d’assaut l’aérodrome de Hostomel à environ 30 miles de Kyiv.

Le SBU a déclaré que les soldats russes devaient utiliser des téléphones ouverts car leurs radios cryptées ne fonctionnaient pas.

L’agence de renseignement étrangère allemande, BND, a également reçu des appels. Dans l’une des plus effrayantes, des soldats russes discutent de l’interrogatoire des troupes ennemies avant de leur tirer dessus en captivité.

Et un soldat du nom de Max a été enregistré disant : « Je fais ce que je veux ici, je tue tout le monde. Peu m’importe si c’est un civil ou un non-civil.

Un soldat appelé Yevgeniy a décrit les camarades comme des “sauvages”.

Les appels ont également confirmé des informations faisant état d’un moral au plus bas et de colère contre les commandants “crétins”.

Un soldat a décrit ses camarades comme « en pleurs et suicidaires ».

Il a dit: “J’en ai tellement marre d’avoir peur de tout.”

Un autre, appelé Roman, a parlé à sa petite amie de ses commandants et a déclaré : « Il s’avère qu’ils ne savent vraiment rien. Ils ne peuvent parler grand que dans leurs uniformes.

Un soldat nommé Sergey a déclaré qu’un capitaine lui avait ordonné de tuer trois hommes qui passaient devant leur « entrepôt ».

Sergey a dit à sa petite amie : « Si nous les laissons partir, ils pourraient donner notre position. Il a donc été décidé de leur tirer dessus.

Sa petite amie a demandé : « Pourquoi ne les as-tu pas faits prisonniers ? Il a répondu : “Nous aurions dû les nourrir, et nous n’avons pas assez de nourriture nous-mêmes.”

Plus tard, il a dit à sa mère : « Il y a une forêt où se trouve le quartier général de la division. J’y suis entré et j’ai vu une mer de cadavres en civil.

Lors d’un autre appel à sa petite amie, Sergey a déclaré: «Je suis déjà devenu un meurtrier. C’est pourquoi je ne veux plus tuer de gens, surtout ceux que je devrai regarder dans les yeux.

Les appels obtenus par le New York Times ont été interceptés autour de Bucha, une banlieue ouest de Kyiv, en mars.

Ils révèlent le gouffre entre la propagande de Poutine et la réalité sanglante de la guerre.

Un soldat a demandé : « Qu’est-ce qu’ils disent aux infos ? Son père répondit : « Victoire ici, victoire là-bas. C’est tout ce que nous voyons.

Pourtant, les soldats russes parlaient de lourdes pertes. Un combattant a dit à sa mère : « Il y avait 400 parachutistes. Et seuls 38 d’entre eux ont survécu. . . parce que nos commandants ont envoyé des soldats à l’abattoir. »

Un camarade appelé Nikita a dit à son partenaire que 90 hommes avaient été tués autour de lui dans une embuscade.

Les messages interceptés indiquaient également que les troupes russes avaient été impliquées dans le pillage et la prise d’armures sur les cadavres d’Ukrainiens pour se porter.

Les journalistes du NYT ont recoupé les numéros de téléphone piratés avec les profils de médias sociaux russes et divulgué des bases de données du Dark Web pour identifier les troupes et leurs proches – mais ont caché leurs noms complets pour les protéger des représailles du Kremlin.

Le président Poutine affirme qu’une opération militaire spéciale débarrasse l’Ukraine des fascistes et des nazis

Mais un soldat a dit à sa petite amie : “Personne ne comprend pourquoi nous devons faire cette guerre.”

Un autre a dit : « Maman, nous n’avons pas vu un seul fasciste ici. Cette guerre est basée sur un faux prétexte.