Des “appels à l’action” lancés 5 mois après que les flics ont abattu un homme de la Colombie-Britannique lors d’un contrôle de “bien-être” – Kelowna Capital News

La BC Civil Liberties Association, entre autres groupes, y compris la famille de l’aîné haïda Jimmie Johannesson, a lancé des «appels à l’action» cinq mois après que Johannesson a été abattu par la GRC de Surrey lors d’un contrôle de bien-être à Whalley le 8 avril.

Outre sa famille et la BCCLA, Pivot Legal Society, #Justice for Jared et The Union of BC Indian Chiefs (UBCIC) font partie de la coalition.

La sœur de Johannesson, Ruby Marks, n’était pas disponible pour commenter.

Elle et Laura Holland, fondatrice de Justice for Jared, ont envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique Mike Farnworth et au ministre fédéral de la Sécurité publique Marco Mendicino le 8 septembre concernant les dernières minutes de Johannesson ainsi que des recommandations visant à empêcher qu’un tel décès ne se produise. encore.

« Elder Jimmie a appelé la police ce matin-là parce qu’il craignait qu’il ne soit un danger pour lui-même. En réponse à l’appel à l’aide de cet aîné, l’équipe d’intervention d’urgence (dont les agents portent des uniformes de style militaire) et des agents armés de la GRC ont été dépêchés et ont encerclé sa maison », indique leur lettre. «Le manque de formation de la GRC en matière de santé mentale, de désescalade et de techniques de désarmement sécuritaire les a ensuite vus ouvrir le feu dans sa maison où Jimmie a reçu une balle dans le bras, la jambe et deux fois dans le cœur. Ce qui a commencé comme un appel désespéré à l’aide s’est terminé par une tragédie insensée aux mains de l’État lorsque Jimmie a été déclaré mort à l’hôpital.

Const. Sarbjit Sangha, porte-parole du détachement, a déclaré au Maintenant-Leader jeudi que parce que “cette affaire fait l’objet d’une enquête indépendante que nous devons respecter”, qu'”il ne serait pas approprié de commenter la publication de la BCCLA/UNBCIC avant la conclusion de l’enquête”.

La lettre appelle les deux niveaux de gouvernement à éliminer la participation de la police aux contrôles de bien-être et à «réaffecter des ressources à une équipe d’intervention d’urgence en santé mentale dirigée par des pairs formée à la désescalade et aux professions professionnelles de la santé mentale dont les pratiques sont enracinées et informées par la communauté , tout en donnant la priorité au soutien et aux soins de crise pour la personne ou la famille en détresse.

De plus, entre autres recommandations connexes, la coalition demande la fin des contrôles de police – affirmant que les contrôles de routine « en dehors d’une enquête » sont discriminatoires et violent la vie privée des personnes, exposant les individus « à une surveillance accrue et à une criminalisation potentielle » – et au gouvernement d’établir «Devoirs juridiques explicites et assortis de sanctions» pour que la police coopère avec le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO), organisme de surveillance de la police basé à Surrey, et pour que la police et l’IIO «sauvent les preuves».

Les coalitions demandent également au gouvernement de «recruter des enquêteurs noirs et autochtones connaissant les expériences vécues de ces communautés racialisées, pour que l’IIO nomme un contrôleur civil autochtone, ou un conseil distinct de contrôleurs civils autochtones,« pour superviser chaque enquête où un Autochtone est identifié comme une victime ou une partie affectée dans un incident entraînant un décès, un préjudice grave ou une blessure à signaler », pour limiter la possession d’armes à feu à un petit pourcentage – c’est-à-dire moins de cinq pour cent » – des agents spécifiquement et hautement qualifiés, et rendre obligatoire une politique selon laquelle les caméras corporelles doivent être portées par tous les agents de police municipaux, provinciaux et fédéraux en tout temps lorsqu’ils sont en service.

“Vous avez chacun une influence significative et des autorités légales à votre disposition pour contraindre la police et augmenter les mécanismes de surveillance civile”, ont déclaré Marks et Holland aux politiciens. “Nous vous demandons d’utiliser votre autorité sans délai alors que chaque jour passe où une autre vie est prise, la méfiance à l’égard des organisations policières grandit et les communautés sont déchirées et brisées par le manque de responsabilité, de sécurité communautaire et de soins pour ses citoyens.”

Lors de l’appel pour éliminer l’implication de la police dans les contrôles de bien-être, a demandé ce qui se passait si la police n’était pas sur les lieux pour protéger les agents de santé mentale si une personne produisait une arme, Mara Selanders, avocate du personnel (communauté) de la BCCLA, a déclaré au Maintenant-Leader jeudi qu’« il y a des personnes plus compétentes en matière de désescalade que la police ne possède actuellement, qui sont capables de désamorcer une situation qui pourrait signifier que la personne qui avait l’arme n’a aucune raison de l’utiliser à la fin.

“C’est donc en quelque sorte l’objectif principal qui consiste à rechercher de meilleures compétences en matière de désescalade et à gérer réellement la situation”, a déclaré Selanders. «Souvent, la police, que ce soit par sa simple présence ou par la façon dont elle gère une situation, la dégénère au point que des armes sont effectivement utilisées. C’est ce que nous avons vu, maintes et maintes fois.

“Nous avons vu à maintes reprises que les situations dégénèrent souvent au-delà de ce dont elles avaient besoin en premier lieu”, a ajouté Selanders, “parce que la police n’a pas les mêmes compétences que de nombreux travailleurs de la santé et de la santé mentale de première ligne. posséder.”

Quant à l’enquête de l’IIO sur le rôle de la police dans la mort de Johannesson, a-t-elle noté, « l’enquête est toujours ouverte et en cours. Aucune conclusion sur ce front.

tom.zytaruk@surreynowleader.com

